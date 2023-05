Candidati a confronto: ecco come è andata

Molto partecipato il Faccia a faccia tra i candidati sindaci di Macherio ieri sera (giovedì 4 maggio 2023) che si è svolto presso il Centro Civico di Bareggia.

Candidati a confronto

Si avvicinano le elezioni comunali, previste per il 14 e 15 maggio 2023, e ieri sera alle 21 è iniziato il confronto vis a vis tra la candidata di centrosinistra, Silvia Vitagliani, della lista "Progetto Macherio Bareggia", e il candidato della coalizione di centrodestra, Franco Redaelli, della lista "Centrodestra per Franco Redaelli sindaco". Un dibattito molto ricco, organizzato dal Giornale di Carate e moderato dalla corrispondente Marina Doni, dove i due candidati alla carica di sindaco si sono sfidati a colpi di domande a sorpresa poste al momento, oltre a quesiti incrociati e dal pubblico in sala. Pubblico, peraltro, decisamente numeroso: oltre a occupare tutti i posti offerti dalla sala, in tanti si sono raccolti dentro e fuori, anche rimanendo in piedi per tutta la durata dell'incontro, così da sostenere i propri beniamini o conoscerne meglio i progetti e le idee per Macherio.

Tante domande su temi caldi

Tra le questioni più a cuore dei macheriesi, i candidati si sono trovati a rispondere a domande relative al progetto di recupero del centro sportivo e della possibilità di realizzare la piscina, all'impatto che avrà il cantiere di Autostrada Pedemontana, una maggiore cura del paese sotto diversi aspetti. Sono state poste anche domande più tecniche, relative, ad esempio, alla composizione della Giunta. Franco Redaelli ha annunciato che nominerà vicesindaco Silvano Resnati, capogruppo uscente di Fratelli d'Italia all'opposizione. Silvia Vitagliani non ha fatto nomi ma ha annunciato che il vicesindaco sarà di Bareggia.

L'appello finale dei candidati

"Vota e cambia" l'appello finale del candidato sindaco di centrodestra, che ha invitato la cittadinanza ad andare votare "perché il nemico nostro è l'assenteismo. Invitiamo la gente a cambiare amministrazione e a votare noi" dopo tanti anni di governo di centrosinistra. "Invitiamo i cittadini a votare Progetto Macherio Bareggia perché amministra il paese da 25 anni e siamo sicuri di consegnare il paese in buone mani" l'appello della candidata di centrosinistra. Al termine della serata gli aspiranti sindaco si sono scambiati dei regali spiritosi: Vitagliani ha regalato a Redaelli una pallina antistress con il messaggio "Comunque vada, ti servirà" mentre Redaelli ha regalato a Vitagliani il libro di Rita Levi Montalcini dal titolo "Elogio dell'imperfezione".

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 9 maggio 2023.