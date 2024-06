Capitanio presenta la Giunta del secondo mandato

E' stata presentata questa mattina, venerdì 28 giugno, dal sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio la nuova Giunta comunale che lavorerà al suo fianco nel secondo mandato elettorale, fino al 2029.

Di seguito l'elenco degli assessori e le deleghe affidate:

Il sindaco Mauro Capitanio terrà inizialmente alcune deleghe tra le quali Sport, Comunicazione e Innovazione.

"Sono molto soddisfatto della squadra che mi affiancherà per i prossimi cinque anni. Si tratta di persone competenti con una solida esperienza in ambito pubblico, capacità gestionali e visione strategica. Ingredienti importanti per poter proseguire nel lavoro iniziato nel 2019. Un lavoro che vede progetti ambiziosi e impegnativi come la nuova scuola di via Ozanam e la nuova RSA, da completare in questo secondo mandato. Per questo motivo ho voluto riconfermare tre assessori uscenti, per continuare senza cambi o periodi di assestamento sui progetti più importanti già in campo. Rispetto al primo mandato abbiamo voluto coinvolgere in modo più strutturato anche i consiglieri comunali di maggioranza e stiamo definendo il quadro dei loro incarichi e delle loro deleghe operative. Un modo concreto per coinvolgerli nei lavori della Giunta in un vero e proprio lavoro di team".