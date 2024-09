Carate Brianza, confermato il mercato agricolo a km zero

Una proroga fino a fine anno e, da gennaio, un contratto della durata triennale eventualmente rinnovabile. La Giunta municipale di Carate Brianza ha deliberato nell’ultima seduta di giovedì l’affidamento in concessione del posteggio di viale Mosé Bianchi per lo svolgimento del mercato agricolo di «Campagna Amica».

Otto bancarelle in via Mosé Bianchi a Carate

Dopo la prima fase sperimentale durata un anno, l’Esecutivo di centrodestra a Carate Brianza ha preso in esame la domanda di rinnovo dell’iniziativa, tenendo conto del riscontro positivo del mercatino a chilometro zero che, settimanalmente, viene ospitato nell’ampia area di parcheggio davanti all’ospedale, ogni mercoledì mattina dalle 7 del mattino fino alle 14.

La Giunta ha condiviso gli obiettivi raggiunti, che riguardano la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e l’offerta ai consumatori di prodotti di qualità, in un contesto di sostegno alle aziende agricole.

L'iniziativa firmata Campagna Amica

A gestirlo sarà ancora l’associazione «Agrimercato Milano» legata alla Coldiretti: otto gli stalli occupati e che ospiteranno altrettante bancarelle di produttori agricoli che metteranno in vendita frutta e verdura di stagione, oltre a carne, formaggi, uova e miele, ma anche conserve e tante altre deliziose specialità del territorio, tutte rigorosamente a chilometro zero...