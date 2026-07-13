Carate Brianza diventerà Città: al via l’iter per il riconoscimento

All'esame della commissione la relazione storico-istituzionale e il mandato per presentare la richiesta al Ministero dell'Interno.

Carate Brianza ambisce a diventare a tutti gli effetti Città.

L’Amministrazione comunale compie il primo passo formale per ottenere il prestigioso titolo, con l’avvio dell’iter che porterà alla presentazione della richiesta ufficiale al Ministero dell’Interno.

L’argomento è inserito all’ordine del giorno della Commissione congiunta Affari generali e Territorio, convocata per domani, mercoledì 15 luglio alle ore 19,15 nella Sala IX Novembre, al primo piano del Palazzo Comunale Nuovo. Tra i punti in discussione figura infatti l’approvazione della relazione storico-istituzionale e la richiesta di concessione del titolo di «Città», ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

Requisiti e normativa: come si ottiene il titolo presidenziale

La Commissione dovrà esprimersi sul mandato al sindaco per la presentazione dell’istanza al Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura, avviando così il procedimento previsto dalla normativa. Il titolo di «Città» viene concesso con decreto del Presidente della Repubblica ai Comuni che si distinguono per la loro storia, il ruolo istituzionale, l’importanza culturale, economica e sociale.

La relazione predisposta dall’Amministrazione illustra proprio questi elementi, con l’obiettivo di motivare la candidatura di Carate Brianza.

«L’approdo in Commissione – spiega il sindaco Luca Veggian (Forza Italia) – rappresenta un passaggio significativo verso un riconoscimento dal forte valore simbolico e istituzionale, destinato a valorizzare ulteriormente il ruolo di Carate nel panorama della Brianza. Sarebbe un riconoscimento che valorizza il nostro passato, ma soprattutto che rafforza la nostra responsabilità verso il futuro».