Carate Brianza, ecco i redditi dei politici. In vetta c'è il sindaco

Il più ricco dell’Aula a Carate Brianza è (di nuovo) il sindaco Luca Veggian, seguito da due assessori in carica da fine maggio. In fondo alla classifica, invece, c’è il consigliere di maggioranza Gabriele Villa con un reddito imponibile pari a zero.

La classifica dei redditi 2022 a Carate Brianza

Il Comune di Carate Brianza ha pubblicato in settimana le nuove dichiarazioni dei redditi dei politici, un atto dovuto per le città con popolazione superiore ai quindicimila abitanti. Si tratta delle dichiarazioni rese nel 2023 e relative ai redditi percepiti nel 2022; in tutti i casi viene riportato il reddito imponibile, quello su cui vengono effettivamente calcolate le imposte al netto delle spese mediche e di tutte le altre detrazioni previste dalla legge.

Con il rinnovo del Consiglio comunale a maggio dello scorso anno e l’uscita di scena del professore del Pd, Francesco Paoletti, il primo cittadino (Forza Italia), riconfermato alla guida della città, si è ripreso il primo gradino del podio con un reddito di 76.541 euro (sostanzialmente invariato rispetto a quello percepito nel 2021 che fu di 78.826 euro). Oltre all’indennità di carica (3.396 euro lordi al mese), Veggian ha incassato anche 40 mila euro lordi dal contratto di collaborazione in essere con la Regione interrotto però, lo scorso anno, dopo che l’ex vicegovernatore Fabrizio Sala, eletto deputato a Roma, aveva dovuto lasciare il Pirellone.

Il podio

Il podio, come detto, è tutto dell’Esecutivo: dietro al sindaco l’assessore Luca Cesana, 48 anni, geometra titolare di uno studio tecnico professionale, che nel 2022 ha dichiarato un imponibile di 68.935 euro oltre al possesso di due immobili di proprietà. Medaglia di bronzo, invece, per Rossella Pozzi, classe 1973, delegata ai Lavori pubblici eletta con Fratelli d’Italia, fino a luglio direttore amministrativo e finanziario di un importante gruppo attivo nel settore della ristorazione, che ha dichiarato un reddito di 63.632 euro. Dopo la nomina in Giunta, Cesana percepisce anche un compenso di 1.200 euro lordi al mese come assessore mentre per Pozzi l’indennità risulta dimezzata (632 euro) come previsto per Legge ai lavoratori dipendenti che non abbiano fatto richiesta di aspettativa retribuita.

A un passo dal podio, fa un bel balzo in avanti Fabio Cesana, assessore di Forza Italia con delega a Bilancio e Programmazione economica: nel 2022 il 37enne che lavora come Area Manager per un’azienda leader del settore della pasticceria, gelateria e alta ristorazione, ha «guadagnato» 55.565 euro, ventimila in più rispetto all’anno precedente con un’indennità di carica pari a 1.276 euro lordi al mese. Sostanzialmente invariate, invece, le dichiarazioni degli altri due membri dell’Esecutivo: Ian Farina, responsabile fund-raising alla cooperativa In-Presa con 41.343 euro, mentre Cristina Camesasca, oggi vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, si è «fermata» a un imponibile di 34.389 euro (oltre alle indennità di carica, per entrambi dimezzate in quanto lavoratori dipendenti, pari a 632 euro lordi al mese).

In Aula il più ricco è l'avvocato di Fratelli d'Italia

Passando al Consiglio comunale il più ricco è risultato l’avvocato di Fratelli d’Italia, Emanuele Bottani con un reddito nel 2022 di 49.479 euro davanti a Marino Valtorta, esponente di minoranza del Partito democratico, di professione assicuratore, che ha dichiarato 49.302 euro. Altri cinque consiglieri, nell’ordine, hanno superato i 40 mila euro. Sono: Giovanni Palazzo, (lista Veggian Sindaco), coordinatore del Punto prelievi all’ospedale di Carate con 47.921 euro; Maurizio Contato, (lista Siamo Carate) impiegato responsabile del settore lighting presso una ditta di stampi (45.679 euro); il consigliere Pd Andrea Calvaresi, ex preside del comprensivo (45.551 euro); il presidente del Consiglio comunale Giovanni Fumagalli (Lega) con 41.694 euro (era vicesindaco nel 2022) e Giovanni Chin (Forza Italia), fisioterapista, che ha dichiarato 40.059 euro.

Seguono Luigi Nava, capogruppo di Forza Italia, di professione docente (39.765 euro); Davide Maria Orsenigo (lista Veggian), manager di un’azienda di ricambi per l’industria alimentare con 37.696 euro e Luca Faraone (FdI), responsabile degli Affari generali al Policlinico di Monza (36.321 euro). Sotto i 30 mila euro di imponibile, infine, Anna Vergani (Pd), medico (29.392 euro con un discreto pacchetto di azioni, di cui 496 della Pfizer); l’assistente sociale Francesca Riva (FI), il capogruppo dem Fabio Casiraghi, (25.713 euro) di professione docente; Sara Pozzi (Forza Italia) che ha dichiarato 20.411 euro e Valentina Messuti, della civica «Veggian sindaco», insegnante di scuola materna (18.454 euro). Non ha percepito reddito, come detto, Gabriele Villa che da settembre però lavora con un contratto per lo staff del capogruppo di Forza Italia in Regione, Fabrizio Figini.