Carate Brianza, la classifica dei redditi: ecco chi è il Paperone dell'Aula

In Giunta e in Consiglio comunale a Carate Brianza sono l’assessore e un consigliere di Fratelli d’Italia a conquistare il primo posto per i redditi dichiarati. Il Comune ha pubblicato in settimana le ultime dichiarazioni dei politici, un atto dovuto per le città con popolazione superiore ai quindicimila abitanti come Carate Brianza.

Carate, la classifica delle dichiarazioni rese nel 2024

Si tratta delle dichiarazioni rese nel 2024 e relative ai redditi percepiti nel 2023; in tutti i casi viene riportato il reddito imponibile, quello su cui vengono effettivamente calcolate le imposte al netto delle spese mediche e di tutte le altre detrazioni previste dalla Legge.

Nella nuova «classifica» la delegata ai Lavori Pubblici, Rossella Pozzi, 52 anni, oggi direttore finanziario di un’azienda multiservizi di Assago nel Milanese, ha sbaragliato tutti con un imponibile di 102.310 euro (ne aveva dichiarati 68.935 lo scorso anno) scalzando dal primo gradino del podio il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian, (68.089 euro contro i 76.541 euro dell’anno precedente).

Il primo cittadino - che nel febbraio 2024 ha cessato ufficialmente il contratto di collaborazione con Regione Lombardia - si piazza secondo in assoluto, davanti al vicesindaco Luca Cesana (63.478 euro contro i 68.935 euro del), di professione geometra e titolare di uno studio tecnico professionale.

Invariate le altre posizioni nell’Esecutivo, così come praticamente invariati risultano i loro redditi: Fabio Cesana, assessore al Bilancio di Forza Italia, che lavora come area manager in un’azienda leader nel settore della pasticceria, gelateria e ristorazione ha dichiarato nel 2024 un reddito di 54.289 euro, mentre il collega di Giunta Ian Farina, delegato all’Istruzione, responsabile del fund raising alla Cooperativa In Presa si è «fermato» a 44.430 euro.

Podio tutto del centrodestra in Consiglio comunale

Tra i banchi del Consiglio comunale invece svetta, come detto, un altro esponente del partito della premier Giorgia Meloni. Si tratta di Luca Faraone, presidente della Commissione Territorio, responsabile degli Affari generali al Policlinico di Monza, che ha dichiarato un imponibile di 56.104 euro (36.321 euro il reddito dichiarato nel 2023, ndr) prendendosi il primato che, lo scorso anno, era toccato al collega di banco di Fratelli d’Italia, l’avvocato Emanuele Bottani, quarto nella nuova classifica con 45.937 euro. Sul podio dei consiglieri due nuovi volti: Giovanni Emanuele Chin, esponente di Forza Italia, di professione fisioterapista, secondo in Aula con un reddito di 50.294 euro, davanti a Maurizio Contato, impiegato responsabile del settore lighting in una ditta di stampi, che ha dichiarato redditi per 46.842 euro.

Li seguono, nell’ordine, Andrea Calvaresi, consigliere del Partito Democratico, ex dirigente scolastico in pensione (44.873 euro); Giovanni Fumagalli, presidente del Consiglio comunale in quota Lega (42.104 euro) e Luigi Nava, capogruppo di Forza Italia, docente all’istituto superiore «Leonardo da Vinci» (40.365 euro).

Valtorta (Pd) perde sei posizioni

Ha perso invece ben sei posizioni Marino Valtorta, 61 anni, assicuratore e consigliere dem di minoranza, che si è piazzato all’ottavo posto (era secondo lo scorso anno con 49.302) con un reddito dichiarato nel 2024 pari a 39.497 euro. Dietro di lui Davide Maria Orsenigo, consigliere della lista civica Veggian sindaco, manager di un’azienda di ricambi per l’industria alimentare (39.270 euro); la dottoressa del Pd Anna Vergani (34.456 euro) e la new entry nelle file di Forza Italia, l’avvocato Laura Galli (subentrata alla dimissionaria Francesca Riva) con un imponibile di 31.474 euro.

Sotto i 30 mila euro, il capogruppo di minoranza dei Democratici, Fabio Casiraghi (28.437 euro), docente di scuola superiore; Francesca Riva di Forza Italia, dipendente comunale (27.586 euro), Valentina Messuti (Lista Veggian sindaco), insegnante di scuola materna con un reddito pari a 17.089 euro e Giulia Cesana, da poco in Aula, subentrata al dimissionario Giovanni Palazzo per la civica del sindaco con 14.296 euro.

Chiude la classifica della trasparenza Gabriele Villa, classe 1988, capogruppo di «Siamo Carate», da un anno e mezzo collaboratore in Regione Lombardia, che nel 2024 ha presentato una dichiarazione relativa ai redditi 2023 pari a 5.083 euro.