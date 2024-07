Carate Brianza, si è dimessa la vicesindaco Cristina Camesasca

Colpo di scena a Carate Brianza: questa mattina, giovedì 25 luglio, si è dimessa la vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Cristina Camesasca.

Con una lettera protocollata agli uffici comunali, l'esponente della lista civica di centrodestra Siamo Carate ha scelto di dire basta alla sua esperienza nel secondo mandato all'interno della Giunta guidata dal sindaco Luca Veggian. Non sono note, al momento, le motivazioni delle clamorose dimissioni di Camesasca.

In un post pubblicato poche ore fa sullo stato personale di Whatsapp però la vicesindaco dimissionaria ha lasciato intendere il suo stato d'animo con una frase significativa: "Cara me, smettila di essere buona con tutti, volta le spalle e manda a quel paese chi fa finta di volerti bene". Un messaggio forse diretto proprio agli ex colleghi di squadra?

La decisione è stata ufficializzata nella mattinata di oggi, giovedì, prima del Consiglio comunale convocato in serata a partire dalle 18.

Era stata la più votata alle ultime elezioni a Carate

Camesasca, classe 1966, di professione impiegata, era stata la più votata alle ultime elezioni amministrative che si erano tenute nel maggio 2023. La capolista della civica Siamo Carate aveva raccolto infatti 339 preferenze personali. Per lei, subito dopo, erano arrivate le nomine ad assessore alle Politiche sociali e alle Pari Opportunità che già aveva ricoperto nei primi cinque anni di governo di Veggian (dal 2018 al 2023), oltre a quella di vicesindaco.

La delega ai Servizi sociali, per il momento e almeno fino a settembre, rimarrà ad interim nelle mani del sindaco, mentre dovrà essere assegnato a stretto giro il ruolo di vicesindaco. Con l'uscita di scena di Camesasca l'eventuale prossimo rimpasto di Giunta dovrà tenere conto anche delle "quote rose" all'interno dell'Esecutivo. Ad oggi l'unica donna a sedere in Giunta è infatti l'assessore ai Lavori pubblici, Rossella Pozzi, eletta con Fratelli d'Italia.