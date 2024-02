Carate Brianza sposterà i seggi elettorali fuori dalle scuole

Trasferire tutti i seggi elettorali fuori dalle scuole: è questo l’obiettivo che il Comune di Carate Brianza si è dato già dallo scorso anno, avviando il trasloco delle sezioni elettorali, per non interrompere più la didattica in occasione delle votazioni.

Già in vista del voto per le prossime elezioni Europee, in programma prima dell’inizio dell’estate nel week-end dell’8 e 9 giugno, i seggi elettorali in città potrebbero dunque lasciare gli edifici scolastici per essere trasferiti all’interno di altre strutture pubbliche come, ad esempio, il palazzetto dello sport.

Presto la delibera in Giunta a Carate

La bozza della delibera dovrebbe arrivare a giorni sul tavolo della Giunta per l’approvazione definitiva. Ad accelerare il trasloco dei seggi elettorali dagli edifici scolastici (in città si vota alle medie statali e nelle tre sedi dei plessi della primaria a Costa, in via Mazzini e in via Moscatelli), avrebbe contribuito anche il recente avvio dei cantieri per l’adeguamento sismico degli immobili grazie ai fondi del Pnrr.