Carate, controlli ai varchi: quasi quattrocento le auto irregolari

Seicentododici contravvenzioni, oltre l’80 per cento contestate a cittadini non residenti a Carate Brianza.

Fra revisioni scadute (358) e auto non assicurate (25), sono state 383 le multe che gli agenti della Polizia locale di Carate Brianza hanno verbalizzato nel corso del 2024 grazie al sistema di lettura targhe, collegato con i tablet in dotazione, installato in tutti i varchi di accesso alla città.

Hanno dato un riscontro davvero positivo, in tema di sicurezza stradale, i tredici rilevatori «cattura-targa» che l’Amministrazione comunale ha fatto posizionare negli ultimi anni «a guardia» del territorio.

L'assessore alla Polizia locale di Carate Brianza: Investimento nella sicurezza fondamentale

«E’ la dimostrazione che le telecamere ai varchi - ha commentato l’assessore alla Polizia locale, Fabio Cesana - rappresentano davvero uno strumento utilissimo in tema di sicurezza integrata, anche al fine della repressione di reati di carattere predatorio, di violenza o danneggiamento a persone e proprietà, accertamenti sulla mancate revisioni e obblighi di copertura assicurativa per garantire maggiore sicurezza stradale e nella circolazione. Questa Amministrazione ha investito e investirà ancora molto su questo tema».

Nel dettaglio il report dello scorso anno ha fatto registrare complessivamente 322 controlli ai varchi con la presenza della pattuglia dotata di tablet che interviene e ferma i veicoli non in regola. Di questi, come detto, sono state 358 le contestazioni per revisioni scadute, 25 quelle per mancata copertura assicurativa. Sei sono stati invece i veicoli «multati» perché circolavano nonostante il provvedimento di fermo fiscale, due quelli per guida con patente mai conseguita, due per patente scaduta.

Gli agenti hanno poi contravvenzionato un automobilista al volante di un mezzo per il quale era stata sospesa la circolazione, un altro con l’auto sottoposta a sequestro e uno per il quale era stato applicato un fermo per confisca.

Dati che, nel numero complessivo - quelli riferiti cioè anche agli accertamenti attraverso i «posti di blocco» svolti di routine - hanno fatto segnare per il 2024 un ulteriore incremento, come per le revisioni scadute che sono arrivate a toccare addirittura quota 415.

I dati del Telelaser

Ventisei sono stati, infine, i controlli sulla velocità condotti dalla Polizia locale con il telelaser, praticamente due al mese: ventidue i veicoli multati per eccesso di velocità non superiore ai 10 chilometri orari rispetto ai limiti; 212 quelli che, invece, sono stati multati per aver pigiato sull’acceleratore tra i 10 e i 40 chilometri orari rispetto al consentito, 4 le contravvenzioni elevate per la velocità oltre i 40 chilometri orari.