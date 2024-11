Carate, dall'11 novembre in piazza Foibe la sosta diventa a pagamento

Adesso è ufficiale: da lunedì 11 novembre il parcheggio pubblico sul piazzale intitolato ai Martiri delle Foibe a Carate Brianza diventerà a pagamento.

Sosta a pagamento a Carate Brianza

Dalle 8 del mattino, infatti, entreranno in funzione le sbarre automatizzate di entrata e uscita dal posteggio a fianco della sede della Polizia locale.

Ultimati gli interventi tecnici per permettere agli utenti il pagamento della sosta tramite Pos o con contante e ridisegnati gli stalli blu sul porfido che pavimenta il piazzale rialzato che si raggiunge percorrendo via Cusani, l’area manderà così definitivamente in pensione il disco orario per fare posto ai ticket da ritirare all’apposita colonnina all’ingresso.

Le tariffe: primo quarto d'ora gratuito

Secondo il Regolamento approvato in Aula la tariffa oraria sarà di 1 euro e 20 centesimi all’ora, ma la sosta sarà gratuita per i primi quindici minuti.

Al posteggio si potrà invece accedere sempre gratuitamente dopo le ore 20 e fino alle 8 del mattino, ma anche la domenica e nei giorni festivi, quelli indicati in rosso sul calendario oltre che il 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio, patrono della città. Il posteggio a pagamento, almeno per il momento, verrà gestito direttamente dal Comune e non da una società esterna.

La decisione di trasformare l’area di sosta in posteggio a pagamento era stata voluta dalla Giunta di centrodestra a Carate Brianza, che l’aveva condivisa in una riunione con i commercianti della città, per garantire «una rotazione costante» ed evitare che chi arrivasse in centro, in certe ore, dovesse «girare a lungo» prima di potere parcheggiare l’auto. Sulla decisione, l’opposizione del Partito democratico aveva espresso perplessità avanzando in Aula anche la proposta - mai presa però in considerazione - di potere allungare la gratuità della sosta per la prima ora.

Nel frattempo nell'ex area Telecom, tra via Alberto da Carate e via Silvio Pellico, l'Amministrazione comunale sta dando corso all'intervento per realizzare una nuova area di sosta pubblica a servizio del centro cittadino con 22 nuovi posti auto. Il nuovo spazio è stato progettato in attuazione delle previsioni contenute nel Piano dei Servizi del Piano di governo del territorio.