La vittoria schiacciante di Luca Veggian, sindaco di Carate riconfermato con il 75% dei voti, alle elezioni comunali che si sono tenute domenica e lunedì, premia il centrodestra che ottiene così 12 seggi in Consiglio Comunale.

Carate: la maggioranza di centrodestra premiata con 12 consiglieri

Saranno quindi dodici i consiglieri di maggioranza seduti in Consiglio. In aula siederanno con Luca Veggian (salvo poi posti liberati per la nomina di assessori in Giunta) quattro consiglieri di Forza Italia: Fabio Cesana, Ian Farina, Francesca Riva e Sara Pozzi; tre consiglieri della lista civica "Luca Veggian Sindaco": Luca Cesana, Giovanni Palazzo, Davide Orsenigo; due della lista civica "Siamo Carate": Cristina Camesasca e Gabriele Villa; due di Fratelli Italia: Emanuele Bottani e Rossella Pozzi e infine uno della Lega: Giovanni Fumagalli.

Per la minoranza saranno invece quattro i consiglieri, tutti del Pd: Fabio Casiraghi, Anna Vergani, Andrea Calvaresi e Marino Valtorta.

Al termine dello spoglio delle schede Luca Veggian ha vinto con il 75,19%, per un totale di 5.835 voti. Fabio Casiraghi si è invece fermato al 24,81% con 1.925 voti a favore.