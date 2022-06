Carnate ha una sindaco donna: eletta Rosella Maggiolini

Una vittoria per certi versi inattesa. Rosella Maggiolini, candidata per "Carnate InComune" è la nuova sindaca di Carnate.

Nettamente staccati gli altri due candidati

In attesa della proclamazione definitiva, i dati giunti dalle varie sezioni non lasciano più dubbi. Maggiolini ha staccato di 135 voti Egidio Passioni, di "Carnate Unita", assessore uscente dell'Amministrazione guidata per dieci anni da Daniele Nava, e Matteo Corti di "CarnateSi".

Festa

Nel seggio della scuola di via Magni, dove si sono trovati i tre candidati per assistere allo spoglio, è scattata la festa.