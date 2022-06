A poco più di una settimana dall’esito delle urne che ha decretato la vittoria di «Carnate inComune», il neo sindaco Rosella Maggiolini ha varato ufficialmente la propria Giunta. Quattro gli assessori nominati, due donne e due uomini, pronti ad affiancare il primo cittadino nel prossimo quinquennio di governo.

Carnate: il sindaco Maggiolini vara la nuova Giunta

Le novità sono tante, ma nessuna vera grande sorpresa: le indiscrezioni della vigilia sono state tutte confermate dalle scelte del primo cittadino. A Francesca Papi le deleghe per Pubblica istruzione, Gemellaggio e Comunicazione. A Mario Riva sono state consegnate le chiavi di Sport, Tempo libero, Cultura e Associazionismo. Michela Bonfanti è il nuovo assessore a Lavori pubblici, Viabilità, Polizia locale, Protezione civile, Ambiente ed Ecologia. Per Camillo Mandelli, indicato anche come vicesindaco, deleghe a Bilancio, Tributi, Commercio Attività produttive. Il sindaco, come da previsione, manterrà invece la titolarità dei Servizi sociali, Sanità, Personale e Urbanistica.

Lunedì sera il primo Consiglio comunale

Il primo Consiglio comunale dell'era Maggiolini è stato convocato per lunedì 27 giugno alle 21 in Sala Deledda. In quell'occasione si insedieranno ufficialmente i consiglieri eletti. Per quanto riguarda la maggioranza di "Carnate inComune", oltre al primo cittadino, siederanno in Assise: Mauro Spialtini, Michela Bonfanti, Mario Riva, Francesca Papi, Camillo Mandelli, Antonella Ronchi, Riccardo Riva e Gianluca Freri. Per la minoranza di "Carnate Unita" ci saranno il candidato sindaco Egidio Passoni e Laura Mauri; per la quadra di "CarnateSì", il candidato sindaco Matteo Corti e Martina Zanotto.