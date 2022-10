Casiraghi lascia Forza Italia e "ritorna" in Fratelli d'Italia

Il consigliere comunale Massimo Casiraghi, candidato sindaco contro Luca Ornago, a Villasanta, nel 2019, lascia Forza Italia , abbraccia il partito di Giorgia Meloni e strizza l'occhio per una eventuale investitura a candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali in programma nella primavera del 2024. Ma non disdegna nemmeno una possibile candidatura alle prossime elezioni regionali del 2023.

In realtà quello del politico è un ritorno nell'ala della destra villasantese, infatti l'ex assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione durante il mandato di Emilio Merlo (2014/2019) in passato aveva già fatto parte prima del Movimento Sociale Italiano e poi di Alleanza Nazionale.

Terminata l'esperienza con il partito di Gianfranco Fini, Casiraghi approdò prima nel Pdl e poi in Forza Italia. Il passaggio nel partito di Giorgia Meloni è stato ufficializzato stamattina, venerdì, durante la conferenza stampa organizzata in Villa Camperio, alla presenza, oltre che di Casiraghi, anche dell'onorevole di Fratelli d'Italia Paola Frassinetti, del coordinatore provinciale Rosario Mancino e di Mirco Radicula, proveniente dalla sezione arcorese del partito.

"Stamattina vi ho convocati per ufficializzare il mio passaggio in Fratelli d'Italia - ha sottolineato Casiraghi - Per me si tratta di un ritorno a casa visti i miei trascorsi in Alleanza Nazionale in passato. Per quanto riguarda il gruppo consigliare (ne fa parte anche Antonio Ubiali) non cambierà nulla poichè io, nel 2019, quando mi candidai a sindaco per il centrodestra, avevo già da allora ottenuto anche l'appoggio del partito di Giorgia Meloni. La politica che porta avanti Fratelli d'Italia si avvicina molto a quella che è sempre stata la mia tradizione di riferimento culturale e politico. Sono un liberale ma non estremista, credo di aver coltivato in questi anni una grande capacità di ascolto e confronto. Per me è un ritorno a casa e ne sono felice. Ringrazio Paola Frassinetti e Rosario Mancino per la fiducia e l'amicizia coltivata in tutti questi anni".