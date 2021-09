Cento adesivi contro la violenza sulle donne: è la nuova campagna di comunicazione del Comune di Usmate Velate allo scopo di mantenere alta l’attenzione su una tematica che richiede impegno in ogni giorno dell’anno.

Per questo motivo, a partire dalle prossime settimane, l’Amministrazione Comunale distribuirà ai negozianti del territorio un adesivo – da apporre in vetrina o da rendere visibile all’interno dell’esercizio pubblico – che riporti l’invito a rivolgersi al 1522 in caso di violenze fisiche o stalking.

Il 1522 è il numero nazionale antiviolenza, gratuito e attivo 24 ore su 24 e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle persone colpite da violenza e stalking. Il numero antiviolenza è già esposto nei pressi della sede comunale e negli spazi preposti al contatto con il pubblico.

La soddisfazione del sindaco

“Questa iniziativa vuole contribuire a sensibilizzare uomini e donne verso un problema che purtroppo ancor oggi continua ad affliggere la nostra società, come dimostrano gli sconcertanti numeri sui femminicidi che in questi giorni ci vengono proposti a seguito di fatti tragici – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Vorrei invitare tutti i nostri esercizi commerciali ad esporre l’adesivo e ringrazio chi aderirà a questa proposta, semplice ma importante”.

Gli adesivi si affiancano ad un altro simbolo contro ogni violenza sulle donne già oggi presente, ovvero la panchina rossa in piazza Pertini.