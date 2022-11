Cercasi volontari per rendere più belle due aree verdi di Arcore

Cercasi volontari con tanto... pollice verde. Possibilmente carichi di passione, dedizione, voglia di rendere più belli e accoglienti due angoli verdi della città. E' questo il singolare appello lanciato dal primo cittadino di Arcore Maurizio Bono a tutti gli arcoresi, e non, che vogliono impegnarsi per curare il verde cittadino.

Una iniziativa che, come ha spiegato lo stesso sindaco nasce dal confronto costruttivo tra l'Amministrazione comunale e due comitati di frazione: Arcore Nord e Arcore Sud.

"L'idea di riqualificare due angoli verdi della città, seguendo l'esempio di quanto già fatto negli anni scorsi all'angolo tra via Lombardia e via Calabria, è arrivata direttamente dai rappresentanti dei comitati di frazione Arcore Nord e Arcore Sud che ho avuto modo di incontrare nelle scorse settimane - ha sottolineato Bono - Loro mi hanno proposto di rendere più belli e accoglienti i giardinetti che si trovano all'angolo tra via Roma e via Gorizia, per intenderci dove sono state ubicate le bacheche comunali, accanto alla biblioteca e in via Battisti, ai piedi delle Torri Devero, nell'area del sottopasso pedonale. Sono idee buone per rendere più bella la città. Per questo ho voluto lanciare un appello affinchè questi due fazzoletti di Arcore possano essere riqualificati grazie all'apporto dei volontari. Sicuramente ci sono tanti arcoresi, magari in pensione, che potrebbero farsene carico. Ovviamente l'Amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte dal punto di vista delle spese... Chi fosse interessato non deve fare altro che farsi avanti".