A Cesano al ballottaggio Bocca e Bosio

Ultimato lo scrutinio per le elezioni amministrative a Cesano Maderno. Per decidere il sindaco si deve ricorrere al ballottaggio fra Gianpiero Bocca e Luca Bosio.

Cesano, ballottaggio fra Bocca e Bosio

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 13 giugno, a Cesano ultimato lo scrutinio delle 33 sezioni, sia pure in via ufficiosa. Necessario il ballottaggio per decretare il successore del sindaco uscente, Maurilio Longhin: Gianpiero Bocca, candidato del centrosinistra (Pd, Vivicesano, Alleanze civiche, Passione civica e Pensiero indipendente) ha sfiorato il successo al primo turno con il 49,92 per cento delle preferenze, pari a 6.601 voti. Luca Bosio, rappresentante del centrodestra (Con Bosio per Cesano, Fratelli d'Italia, Lega e Udc) si è attestato al 40,09 per cento (5.301 voti). Terzo nella consultazione Michele Santoro di Forza Italia (nella foto con i suoi sostenitori nella sede del partito), che raccoglie il 10 per cento (1.322 voti) e quindi sarà l'ago della bilancia nel ballottaggio in programma domenica 26 giugno.

La dichiarazione di Gianpiero Bocca