Cesano cancella i panettoni artistici dalle strade

Cesano Maderno cancella i panettoni artistici dalle sue strade. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale. E no, non è questione di gusto.

I cento panettoni artistici firmati Sondar che da marzo 2019 colorano strade e piazze della città, dal centro alla periferia, stanno per sparire. E con essi tutti quelli che, negli anni, sono stati posizionati senza un’apposita ordinanza. Questione di normativa. Lo ha annunciato il sindaco Maurilio Longhin in Consiglio comunale rispondendo a una interpellanza del consigliere Luca Bonfanti (Lega).

La rimozione è già iniziata

“E’ già iniziata la rimozione dei dissuasori, una cinquantina, collocati negli anni senza un’ordinanza. Tra questi ce ne sono anche diversi pittati negli ultimi due anni senza l’avallo dell’Amministrazione comunale, nelle ore notturne, da un signore che non ci è stato possibile individuare – ha spiegato il sindaco – La nostra intenzione, in merito a quelli pittati senza autorizzazione, è quella di sostituirli con i quaranta posizionati l’anno scorso in via provvisoria in via Indipendenza, dove presto, finita la pista ciclabile, non serviranno più. Non dovessero bastare quelli, vedremo di metterne a norma altri”.

“Non ho nulla contro l’artista”

Soddisfatto Bonfanti: «Sono contento che il sindaco abbia colto lo spirito della mia interpellanza. Nulla contro l’artista che ha tinteggiato i panettoni, che tra l’altro non conosco, ma i dissuasori, lo dice il Codice della strada, devono essere di un certo tipo e autorizzati, se non vogliono creare un potenziale pericolo, mettendo l’Amministrazione comunale nei guai in caso di incidenti e contenziosi».

