Elezioni a Cesano Maderno, in vantaggio il candidato del centrosinistra

Primi dati dello scrutinio a Cesano Maderno, con otto seggi scrutinati su 33 totali. Avanti il candidato del centrosinistra.

In vantaggio il candidato del centrosinistra Bocca

Nella competizione elettorale a Cesano Maderno, intorno alle 16, sono stati scrutinati otto seggi su un totale di 33. Al momento è in vantaggio Gianpiero Bocca, candidato del centrosinistra con 1.699 voti davanti a Luca Bosio che guida la coalizione di centrodestra con 1.567 voti. Michele Santoro, candidato di Forza Italia, si attesa a 292 voti. I primi dati disponibili provengono direttamente dai seggi, in assenza di comunicazioni ufficiali. Nelle foto la consultazione dei dati presso il circolo locale del Partito Democratico in piazza Arese e del candidato sindaco Luca Bosio, insieme a Sandro Cazzulani, nelle sede di Con Bosio per Cesano nella stessa piazza Arese.