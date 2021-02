Arriva al Pirellone la questione della chiusura della biglietteria della stazione di Arcore comunicata nei giorni scorsi dalla società Trenord. Il consigliere Corbetta presenta un’interrogazione in Consiglio regionale.

Chiusura biglietteria della stazione di Arcore. Corbetta “Trenord riveda la scelta”

“La chiusura della biglietteria di Arcore – afferma Alessandro Corbetta che ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale – è una scelta che penalizza fortemente gli utenti e il territorio. Si tratta infatti di una stazione strategica a cui afferiscono non solo i pendolari residenti di Arcore ma di molti Comuni limitrofi, che ogni giorno partono dalla cittadina brianzola per raggiungere Monza, Milano e altre località della Lombardia, principalmente per motivi di lavoro e di studio”.

“Decisione calata dall’alto”

“Una decisione non concordata con gli Enti Locali e calata dall’alto, frutto di una politica di tagli che può essere accettabile quando si tratta di eliminare sprechi e fare nuove economie ma diventa parecchio discutibile se sull’altare dei bilanci vengono sacrificati servizi importanti che pregiudicano la stessa qualità dell’offerta”.

“Con la chiusura della biglietteria verrebbe inoltre a mancare il personale e questo significa dover fare a meno di un presidio di controllo rilevante sia per la struttura che per la sicurezza dei cittadini”.

“Attraverso l’interrogazione in Consiglio Regionale, che depositerò nei primi giorni della prossima settimana, chiederò di avere lumi su questa vicenda con la richiesta che l’Assessorato intervenga su Trenord affinché faccia marcia indietro su una decisione che sta già creando scontento e preoccupazione”.