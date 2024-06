Clamoroso a Usmate Velate: il centrodestra (sconfitto) chiede il riconteggio delle schede

Le elezioni si sono concluse da due giorni, ma a Usmate Velate le polemiche non si placano. Il centrodestra di Stefano Vimercati, sconfitto alle urne dal sindaco Lisa Mandelli, ha ufficialmente chiesto il riconteggio delle schede a seguito di alcune "anomalie".

Il centrodestra di Usmate Velate chiede il riconteggio

Il candidato sindaco di "Insieme" ha infatti sollevato una serie di questioni che secondo la lista meritano chiarezza. In uno dei seggi, infatti, sarebbe stata ritrovata una scheda del Comune di Sovico (prontamente annullata), mentre in un altro sarebbe stata consegnata a un elettore una scheda del Comune di Burago, con tanto di timbro e preferenze espresse. Scheda che poi è stata sigillata e consegnata agli organi competenti.

I ritardi nel seggio decisivo

Sulla decisione del centrodestra pesa poi quanto accaduto nel seggio decisivo, l'ultimo a eseguire il conteggio e dove il sindaco Mandelli ha conquistato la vittoria:

"Gli scrutatori si sono chiusi a chiave dentro l'aula e non hanno fatto entrare nessuno ad eccezione dei rappresentanti di lista (e quindi anche del centrodestra, ndr) - le parole di Vimercati - Per avere l'esito di questo seggio ci è voluta un'ora in più rispetto a tutti gli altri nonostante un'affluenza di quasi il 20% in meno. Non è nostra intenzione puntare il dito contro nessuno, né tantomeno sollevare polveroni. In maniera molto serena chiediamo solamente un riconteggio delle schede visto che lo scarto è comunque minimo. A tal proposito abbiamo già inoltrato formale richiesta tramite il nostro legale"

La delusione di Vimercati

Al di là di tutto, resta l'amarezza e la delusione di Vimercati, che durante le fasi di spoglio è sempre rimasto avanti nei risultati, salvo poi perdere la contesa elettorale nell'ultimo seggio:

"Inutile nasconderlo, c'è tanta delusione per il risultato. Abbiamo lavorato bene e duramente in questi mesi per offrire un'alternativa valida all'attuale Amministrazione, ma evidentemente i cittadini di Usmate Velate hanno preferito altro. Dal mio punto di vista non posso recriminare nulla: dico solo grazie agli usmatesi e ai velatesi che ci hanno votato esprimendoci la loro fiducia; ringraziamenti che estendo alla mia squadra, che si è sempre dimostrata unita, forte, coesa e con un solo obiettivo comune"

Il centrosinistra esulta

Dall'altra parte della barricata esulta il centrosinistra: