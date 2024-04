Clamoroso a Villasanta, spunta un quarto candidato alla poltrona di sindaco

"Villasanta merita di più". Inizia così il comunicato stampa diramato nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 aprile 2024 da parte dell'ex arbitro di Serie A Angelo Bonfrisco.

L'ex assessore allo Sport della Giunta di centrodestra guidata da Emilio Merlo ha sciolto le riserve e ha dato la propria disponibilità a candidarsi a sindaco con una lista civica.

"Mi metto a disposizione di Villasanta"

"Vorrei mettere al servizio dei miei concittadini le competenze professionali e sociali che ho acquisito in questi anni - spiega Angelo Bonfrisco, ex arbitro di seria A, oggi consulente sportivo ed educatore e opinionista della trasmissione “Sala VAR” su Telelombardia - con la passione, l’energia, la serietà e l’impegno che metto in ogni progetto in cui credo. Per questo insieme ad altri amici, dopo alcuni contatti con il centrodestra a livello locale, abbiamo formato una lista, passatemi la metafora calcistica, in extra time, per candidarci alle prossime elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno".

Dunque Bonfrisco sfiderà Lorenzo Galli, Gaia Carretta e Gianbattista Pini per la corsa a primo cittadino.

"Vogliamo dare una svolta a Villasanta"

"L’obiettivo - prosegue Bonfrisco - e’ di imprimere una svolta, un cambio di passo a Villasanta, dove ho già fatto l’assessore allo Sport, alcuni anni fa, realizzando anche progetti sociali ed educativi in diversi ambiti. Mi piacerebbe realizzare anche a Villasanta alcuni dei progetti che oggi svolgo in diverse regioni italiane in qualità di consulente arbitrale ed educatore in ambito sportivo. Lo sport è vita e i valori che rappresenta sono i più alti e rigorosi, applicarli nell’amministrazione di un comune come il nostro che presenta problematicità gravi irrisolte da anni credo possa essere la chiave di volta per dare alla cittadinanza le risposte che attende da tempo".

Tra qualche giorno verranno svelati i nomi dei candidati

Bonfrisco, per il momento, non ha voluto svelare il nome della civica e i candidati che lo supporteranno nella corsa a primo cittadino.