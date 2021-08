Clamoroso a Vimercate: Nebel appoggia il sindaco uscente Sartini

Si surriscalda il clima politico vimercatese in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre.

Una campagna elettorale che ieri, domenica 30 agosto 2021, ha registrato l'ufficializzazione dell'appoggio al candidato sindaco uscente Francesco Sartini da parte della civica "Vimercate e BuonSenso", guidata da Cinzia Nebel.

Una svolta clamorosa

Una alleanza politica che non avrebbe del clamoroso se non fosse per il fatto che Nebel, non meno di un mese fa, direttamente dalle pagine del Giornale di Vimercate, aveva dichiarato che non si sarebbe mai accordata con Sartini.

Quest'ultimo, prima di Ferragosto, però, si era sganciato dall'alleanza politica con il M5Stelle e aveva battezzato la nascita di un polo civico.

Una mossa che evidentemente ha convinto Nebel a stringere il patto elettorale con il sindaco uscente.

Il comunicato stampa

"Sfumato il tentativo di costruire un serio e concreto programma per Vimercate collaborando con i partiti, forti delle nostre esperienze, il primo istinto è stato quello di correre da soli oppure quello di far parte di un polo di liste unicamente “civiche” - si legge nel comunicato diramato da Nebel nella tarda serata di ieri, domenica - La scelta di Francesco Sartini di proporre un progetto unicamente civico, senza il simbolo dei Cinquestelle, ha fatto scattare la molla… un polo di liste apartitiche e con un unico obiettivo: il bene di Vimercate. Abbiamo quindi deciso di scendere in campo alle prossime elezioni del 3 ottobre appoggiando convintamente il Sindaco uscente Francesco Sartini per il quale nutriamo profonda stima e fiducia personale. In lui abbiamo trovato una persona seria, aperta al confronto, disponibile ad un’analisi critica delle scelte compiute e capace di guardare al futuro con consapevolezza di ciò che serve alla nostra città. Dopo diversi approfondimenti sulle varie tematiche, insieme a lui ed alle altre liste civiche, abbiamo condiviso un programma molto concreto per Vimercate che contiene tutte le nostre priorità per la città. Siamo pronti ad impegnarci forti delle nostre conoscenze del territorio, delle problematiche cittadine e soprattutto forti di essere Vimercatesi che amano profondamente Vimercate".

