Col nuovo Governo la Lombardia rilancia sull’autonomia. Il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta: “Finalmente torniamo a contare”.

“Il nuovo governo Draghi, ancor prima di aver prestato giuramento, presenta già delle premesse positive rispetto al governo precedente data la maggior percentuale di ministri provenienti dal Nord e in particolare dalla nostra regione: la Lombardia torna finalmente a contare nel governo nazionale”.

Così il leghista Alessandro Corbetta, vice presidente della commissione Autonomia al Pirellone, commenta la nascita del Governo presieduto da Mario Draghi.

“La maggior attenzione verso la parte produttiva del Paese, consolidata dalla nomina di Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico e di Massimo Garavaglia al Turismo, si deve concretizzare anche attraverso l’immediata ripresa della partita per l’autonomia regionale, interrotta dal precedente esecutivo”.

“La richiesta di milioni di cittadini non può rimanere inascoltata”

“Il neo ministro alle autonomie Mariastella Gelmini, in prima linea per il sì al referendum del 22 ottobre 2017, sa bene che la richiesta di milioni di cittadini non può rimanere inascoltata e quanto questo tema sia fondamentale per il futuro della Lombardia e il rilancio di tutto il Paese.

“Per questi motivi – conclude Corbetta – è fondamentale non perdere nemmeno un minuto e riattivare le trattative sulla bozza di intesa presentata dalla Lombardia, mettendo definitivamente in soffitta l’inutile legge delega dell’ex ministro agli Affari reginali e Autonomie Francesco Boccia”.