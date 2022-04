Comitati di frazione, ecco tutti i nomi degli eletti

Arcore

Boom di partecipazione per le elezioni dei membri delle consulte

Si è conclusa ieri sera, venerdì 8 aprile 2022, la settimana elettorale che ha visto gli arcoresi impegnati nell'elezione dei rappresenanti dei comitati di frazione, anelli di congiunzione fondamentali tra l'azione amministrativa e il territorio.

La prossima settimana gli eletti, a loro volta, sceglieranno il presidente che rappresenterà ufficialmente la frazione nei vari tavoli di lavoro organizzati dal Comune.

Cascina del Bruno

A Cascina del Bruno sono stati eletti: Albino Penati, Flaminio Belingheri, Lorenza Rossi Querin, Giuseppe Brambilla e Gloria Casiraghi

La Cà/ Cà Bianca

Oltre ai riconfermati Arnaldo Brioschi, Monica Fontana e Luca Magni, siederanno nel consiglio anche Gabriele Sordelli, Gaetano Miele e l'ex presidente del Consiglio comunale Simone Sgura.

Bernate/Boschi

A Bernate ha letteralmente trionfato Ivan Puleo che ha raccolto ben 80 preferenze (il più votato in tutta la città). Accanto a lui, tra gli eletti, troviamo: Daniela Mele, Simone Viganò, Giulio Riboli, Davide Pennati, Daniela Colombo e Sebastiano Veraldi.

Arcore Nord

Nella frazione Arcore Nord gli eletti sono: Luca Villa, Riccardo Isernia, Greta Bacci, Brunella Bruni e Maria Nunzia Caporale.

Arcore Sud

Ieri sera, venerdì, si è conclusa la settimana elettorale con l'elezione del comitato Arcore Sud, e anche in questo caso non sono mancate le sorprese, come la mancata elezione del presidente uscente Antonio Ghezzi che ha fatto parte del comitato per ben 10 anni. Tra gli eletti troviamo: Luca Brambilla, Barbara Tarasio, David Sala, Filippo Sala e Guglielmo Militello.

La soddisfazione del sindaco Bono

Soddisfatto per l'elevata partecipazione il sindaco Maurizio Bono. Il primo cittadino, durante le serate, ha presenziato nell'organizzazione delle elezioni.

"La proclamazione ufficiale avverrà nei prossimi giorni ma gia fin d'ora posso dire che sono soddisfatto per l'elevata partecipazione degli arcoresi - ha sottolineato Bono - Ho intenzione di incontrare i presidenti dei comitati una volta al mese e almeno due volte all'anno si svolgerà una consulta con tutti i presidenti".

