A Cesano Maderno commissariato il Circolo di Fratelli d'Italia: arriva l'avvocata penalista Pia D'Andrea, già presidente del Circolo di Desio. La decisione è stata presa giovedì 6 ottobre dal Coordinamento provinciale alla luce dei risultati ottenuti dal partito alle Politiche di settembre.

Commissariato il Circolo di Fratelli d'Italia

"Non si tratta di un classico commissariamento: nessuna problematica interna da affrontare - premette Rosario Mancino, il presidente provinciale - Il punto è che il Circolo cesanese è passato nel giro di poche settimane dal 9 per cento delle Comunali al 31 per cento delle Politiche e il Coordinamento provinciale ha ritenuto opportuno intervenire con un segnale di attenzione, un aiuto, per armonizzare chi c’era e chi ci potrà essere. Pia D’Andrea, persona capace, valida e d’esperienza, a disposizione del partito da sempre, è stata ritenuta la figura più adatta per affiancare nel migliore dei modi il Circolo territoriale e il nostro eletto in Consiglio comunale e traghettarli verso il futuro, cercando di mettere insieme chi è già dentro FdI e chi a settembre ci ha votato dando fiducia al nostro progetto politico nazionale". E sottolinea: "Il commissariamento non è una punizione".

Le lettere a Mancino e Santanchè

La decisione presa dal Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia è arrivata venerdì mattina ai militanti del Circolo cittadino e alla presidente Giusy Ricca. Da indiscrezioni, sembra che alla base della presa di posizione della dirigenza di Monza e Brianza ci sia la necessità di approfondire i contenuti di due lettere che la maggior parte dei membri del Direttivo cittadino ha indirizzato, dopo il voto di settembre, allo stesso Mancino e a Daniela Santanchè, la coordinatrice regionale del partito. Sotto accusa ci sarebbe proprio l'organizzazione del Circolo di Cesano Maderno, dal 2019 affidato a Ricca.

(Nella foto: Pia D'Andrea, indicata come commissaria del Circolo di Fratelli d'Italia di Cesano Maderno dal Coordinamento provinciale)