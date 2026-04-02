Comunicazione e management: a Concorezzo al via il corso per innovare il lavoro degli sportelli

Coinvolti 30 funzionari comunali di Concorezzo, Lesmo e Arcore in un progetto di formazione gestito da PerformaPA. L’obiettivo è migliorare la comunicazione agli sportelli e l'efficienza dei servizi al cittadino.

Ha preso il via questa mattina nel comune di Concorezzo il percorso formativo sul Team Coaching e Management per comunicare e collaborare in modo efficace. Il corso prevede cinque incontri e coinvolge un totale di 30 dipendenti che lavorano al Comune di Concorezzo, Lesmo e Arcore.

Concorezzo capofila del progetto

L’iniziativa vede il Comune di Concorezzo come ente capofila ed è gestito e finanziato da PerformaPA. Il corso coinvolge in particolare i dipendenti comunali che operano agli sportelli e si confrontano quotidianamente con i cittadini. L’obiettivo è, infatti, quello di rafforzare le competenze comunicative e migliorare la gestione delle relazioni interpersonali fornendo strumenti concreti per affrontare le interazioni con i cittadini con maggiore chiarezza, valorizzando il dialogo e promuovendo dinamiche collaborative all’interno del team.

La soddisfazione del sindaco Capitanio