Comunicazione e management: a Concorezzo al via il corso per innovare il lavoro degli sportelli

Ha preso il via questa mattina nel comune di Concorezzo il percorso formativo sul Team Coaching e Management per comunicare e collaborare in modo efficace. Il corso prevede cinque incontri e coinvolge un totale di 30 dipendenti che lavorano al Comune di Concorezzo, Lesmo e Arcore.
Concorezzo capofila del progetto
L’iniziativa vede il Comune di Concorezzo come ente capofila ed è gestito e finanziato da PerformaPA. Il corso coinvolge in particolare i dipendenti comunali che operano agli sportelli e si confrontano quotidianamente con i cittadini. L’obiettivo è, infatti, quello di rafforzare le competenze comunicative e migliorare la gestione delle relazioni interpersonali fornendo strumenti concreti per affrontare le interazioni con i cittadini con maggiore chiarezza, valorizzando il dialogo e promuovendo dinamiche collaborative all’interno del team.
La soddisfazione del sindaco Capitanio
“La nostra Amministrazione crede fortemente nella formazione del personale, non solo in ambito tecnico ma anche manageriale e comunicativo. Si tratta di un investimento che mira a potenziare la qualità e l’efficacia del lavoro dei dipendenti comunali, con ricadute dirette sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio –. Definire processi, percorsi di lavoro, tempi e deleghe, oltre a potenziare la comunicazione interna, sono temi su cui lavoriamo fin dal nostro insediamento nel 2019. Abbiamo adottato un approccio simile a quello di un’azienda privata, investendo e credendo fortemente in questo percorso. Sono molto soddisfatto dell’alta adesione dei partecipanti, segno di collaborazione e condivisione degli obiettivi e della metodologia di lavoro. L’obiettivo è sviluppare competenze trasversali fondamentali per chi opera a contatto con il pubblico, valorizzando il lavoro di squadra e garantendo un servizio efficiente e di qualità”.