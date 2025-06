Concorezzo, al via i lavori per le piste ciclabili che conducono alle scuole

Hanno preso il via in questi giorni i lavori di sistemazione delle piste ciclabili maggiormente utilizzate dai ragazzi per recarsi alle scuole di Concorezzo.

Nel dettaglio è già a pieno regime l’intervento lungo un lungo tratto di via Volta. Un lavoro che prevede il rifacimento completo del manto stradale.

Lavori per le piste ciclabili

Inoltre in queste settimane sono stati completati alcuni interventi relativi alle piste ciclabili di via Pio XI e di via La Malfa e sui marciapiedi di via Garibaldi. Il quadro economico dei lavori è di circa 280 mila euro.