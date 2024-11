Concorezzo, al via il primo gruppo di "Controllo di Vicinato"

A Concorezzo ha preso operativamente il via il progetto sperimentale di Controllo di Vicinato. L'iniziativa è frutto di un percorso iniziato nel 2022 con la firma del Protocollo d’intesa per la promozione della sicurezza integrata e del controllo di vicinato, promosso dalla Prefettura.

Il progetto di Controllo di Vicinato interessa per ora il quartiere residenziale di via Petrarca, via Matteotti e via Cavour, area dove sono stati già installati i cartelli con il logo dell'iniziativa.

Uno strumento di prevenzione

L’obiettivo è quello di aumentare la soglia di attenzione dei residenti rispetto eventi anomali nell'ambito della sicurezza urbana e sociale. Il Controllo di Vicinato rappresenta uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione con le forze di polizia al fine di ridurre il verificarsi di reati.

Il Controllo di Vicinato di Concorezzo nel primo quartiere pilota è guidato da un referente che ha creato un gruppo whatsapp a cui hanno aderito, per ora, 15 residenti. Tramite il gruppo è possibile inviare segnalazioni rispetto a eventuali problematiche o situazioni anomale nel quartiere. Il referente ha poi il compito di filtrare le segnalazioni e di portare all'attenzione delle forze dell'ordine o degli uffici comunali eventuali situazioni da gestire.

In caso di segnalazione di furti o eventi importanti in corso i residenti devono, invece, allertare immediatamente le Forze dell'ordine. La chat di Controllo di vicinato, non sostituisce infatti i canali ufficiali di segnalazione di emergenze.

"Un valore aggiunto per la sicurezza"

"Questa iniziativa rappresenta un valore aggiunto per la sicurezza della nostra città- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Si tratta, infatti, di un modo di coinvolgere direttamente i residenti nella cura del proprio quartiere. E' uno strumento di prevenzione e di partecipazione attiva per migliorare il senso di sicurezza generale. Un grazie ai residenti che hanno voluto prendere parte a questo progetto e un grazie alla Polizia Locale per il lavoro di coordinamento e di gestione dell'iniziativa. Il progetto, in base alle richieste e alle disponibilità di altri concorezzesi, potrà essere replicato anche in altre zone della città".

Il Controllo di Vicinato si colloca in un più ampio progetto riferito al potenziamento della sicurezza a Concorezzo. Progetto che ha visto l'implementazione del sistema di videosorveglianza, la realizzazione di un video divulgativo contro le truffe verso gli anziani e l'organizzazione dei servizi notturni della Polizia locale nel periodo estivo.