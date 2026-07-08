Concorezzo, firmata la convenzione per la nuova Rsa: prende forma il progetto di rigenerazione di viale Kennedy

Un passo decisivo verso la realizzazione della nuova RSA di Concorezzo. Ieri, martedì 7 luglio, nella sala di Rappresentanza del Comune, è stata firmata la convenzione tra l’Amministrazione comunale guidata da Mauro Capitanio e l’operatore Devero che ha richiesto i permessi di costruire per la realizzazione dei primi due interventi nel nuovo comparto di viale Kennedy.

Con questo atto prende ufficialmente avvio una delle più importanti operazioni previste sul territorio comunale. La sottoscrizione della convenzione arriva al termine di un percorso amministrativo e tecnico che ha visto anche la firma dei rogiti con i proprietari privati che hanno ceduto al Comune le aree interessate dall’intervento.

Con la rsa anche un nuovo bosco urbano e nuovi appartamenti

Accanto alla futura Rsa sorgeranno attività di vicinato e servizi complementari a supporto degli ospiti, delle loro famiglie e degli operatori. L’intervento sarà caratterizzato anche dalla realizzazione di un nuovo bosco urbano e dalla riqualificazione di un’ampia area verde pubblica, a cui si affiancherà la costruzione di nuovi appartamenti, di cui un quarto destinato a edilizia residenziale convenzionata, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità abitative ai residenti e a chi lavora a Concorezzo.

Il progetto rappresenta anche un importante intervento di riqualificazione ambientale. Grazie al percorso di pianificazione urbanistica, le volumetrie originariamente previste dal Piano Regolatore Generale del 2004 sono state ridotte di oltre il 55%, e contestualmente, circa il 60% dell’intera area sarà mantenuto a verde, completamente riqualificato e fruibile da tutta la cittadinanza.

L’intervento prevede il recupero delle aree boscate esistenti e degli spazi aperti oggi incolti, la realizzazione di un nuovo bosco urbano lungo viale Kennedy, progettato in collaborazione con la Provincia, la riqualificazione del filare alberato esistente tra via Agrate e via De Gasperi e nuovi percorsi ciclopedonali che collegheranno l’area verde con il centro storico, favorendo una mobilità più sostenibile.

“Una firma attesa da anni”

“Con la firma della convenzione compiamo un passaggio storico per Concorezzo e mettiamo le basi per la realizzazione di un’opera attesa da molti anni – ha dichiarato il sindaco Mauro Capitanio -. La futura RSA risponderà a un bisogno concreto della nostra comunità e, allo stesso tempo, consentirà di riqualificare un’area strategica di Concorezzo attraverso un intervento che integra nuovi servizi, edilizia convenzionata e sviluppo urbano. È il risultato di un lungo lavoro amministrativo e tecnico, frutto della collaborazione tra pubblico e privato, che oggi entra finalmente nella sua fase operativa”.

“Più infrastrutture per la città”