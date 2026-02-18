Concorezzo investe sul futuro: Bonus nuovi nati 2026 fino a 600 euro

Buone notizie per le famiglie di Concorezzo. La Giunta Capitanio ha confermato per il terzo anno consecutivo il “Bonus Nuovi Nati”, potenziando l’iniziativa con contributi più alti e nuovi incentivi per chi sceglie gli asili nido locali. La misura a favore delle famiglie, confermata dalla Giunta per il terzo anno consecutivo, è stata ampliata in un’ottica di sostegno alla natalità e di abbattimento dei costi per i servizi della prima infanzia.

La novità del 2026

La novità del 2026, oltre all’aumento del contributo rispetto all’anno precedente (da 400 euro a 500 euro per ogni bambino) è data da un ulteriore incremento a disposizione delle famiglie che hanno effettuato la preiscrizione agli asili nido presenti nel territorio comunale: in questo caso il contributo passerà dai 500 euro previsti una tantum a 600 euro, come aiuto concreto per sostenere anche le prime spese relative al nido.

Nei primi due anni di attivazione, il bonus ha interessato 130 famiglie

Il fondo stanziato per il 2026 è pari a 40mila euro, salvo eventuali integrazioni, e sarà suddiviso tra tutti gli aventi diritto. L’erogazione avverrà con cadenza quadrimestrale.

“Il “bonus nuovi nati” rappresenta una misura in cui crediamo molto- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. È un modo per essere accanto alle famiglie nelle prime spese che devono sostenere con l’arrivo di un figlio. In un periodo come questo, in cui registriamo una contrazione delle nascite, come Comune abbiamo la responsabilità di sostenere chi, con fiducia, sceglie di avere figli. Il “bonus nuovi nati” si aggiunge alle tante misure che stiamo introducendo a livello comunale: dalla gratuità della mensa scolastica dal terzo figlio in poi, alla nuova sezione Primavera di via XXV Aprile, fino ai 40 nuovi posti nido in città attivati grazie ai fondi PNRR. La Farmacia comunale Aspecon, inoltre, dal 2020 consegna a ogni bambino nato in città un pacco di benvenuto con prodotti per l’infanzia, come segno concreto di accoglienza nella nostra comunità. Come Comune abbiamo inoltre promosso corsi e iniziative a sostegno della famiglia come l’adesione ai Patti digitali, i percorsi di mindfulness per genitori, fino ai corsi prematrimoniali civili. Un percorso strutturato di accompagnamento e cura delle famiglie concorezzesi nelle diverse fasi della loro vita”.

“Ogni bambino è importante per la nostra comunità”