Concorezzo, nuova scuola di via Ozanam: parte il secondo lotto con un investimento di 9 milioni di euro

Con la firma del contratto avvenuta martedì 7 luglio prende ufficialmente il via il secondo lotto della nuova scuola primaria di via Ozanam a Concorezzo, un passaggio fondamentale nel percorso di realizzazione di una delle opere pubbliche più importanti per la città.

Il secondo lotto prevede la realizzazione del nuovo edificio scolastico e, una volta completato il trasferimento delle attività didattiche, la successiva demolizione dell’attuale plesso. L’investimento complessivo per l’esecuzione dei lavori di questa fase ammonta a circa 9 milioni di euro, risorse già interamente finanziate grazie ai fondi comunali e ai contributi ottenuti dall’Amministrazione attraverso bandi nazionali e regionali.

Il secondo lotto sarà realizzato dal Consorzio Itm

Con la sottoscrizione del contratto prende ora avvio la prima fase delle attività, dedicata alla progettazione esecutiva, cui seguirà l’apertura del cantiere. A seguito della firma del contratto, il secondo lotto sarà realizzato dal Consorzio ITM. Nel frattempo il primo lotto, dedicato alla realizzazione della nuova palestra, si avvia verso il completamento, proseguendo il percorso complessivo che porterà alla nascita della nuova scuola primaria di via Ozanam.

“L’avvio del secondo lotto rappresenta un risultato di estremo rilievo per Concorezzo e conferma il lavoro dell’Amministrazione nel portare avanti con determinazione e metodo un investimento strategico per il futuro della città – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio –. Stiamo dando continuità a un progetto da 17 milioni di euro, interamente finanziato grazie al lavoro svolto in questi anni per intercettare risorse esterne, per gestire quelle interne e garantire una programmazione economica solida. La nuova scuola, insieme alla nuova RSA, rappresenta una delle opere cardine del programma amministrativo e un investimento destinato a migliorare la qualità dei servizi per le famiglie concorezzesi”.

Il progetto

La nuova scuola di via Ozanam sorgerà accanto all’attuale plesso. Solo una volta completata la nuova struttura sarà possibile procedere con la demolizione dell’edificio esistente. Tra gli elementi qualificanti del progetto figurano l’ampliamento degli spazi interni, una palestra più ampia con quattro spogliatoi, cinque bagni, deposito e infermeria dedicata, una grande agorà centrale, un’area didattica esterna immersa nel verde, nuovi parcheggi e spazi destinati anche alle associazioni del territorio, oltre a una significativa valorizzazione delle aree verdi.

La scuola ospiterà complessivamente 20 classi, sei laboratori, la mensa, una biblioteca per gli insegnanti e gli uffici amministrativi. L’edificio sarà inoltre caratterizzato da elevati standard di efficienza energetica, con una significativa riduzione dei consumi e un miglioramento del comfort termico e acustico.

L’area verde

L’area esterna sarà dotata di una pensilina che creerà un collegamento protetto tra l’ingresso di via Ozanam e la scuola. L’elemento architettonico sarà integrato con vetrate, piante ed essenze rampicanti, favorendo una piena continuità tra edificio e giardino. L’area verde comprenderà un orto didattico con vasche in legno, la piantumazione di essenze aromatiche, alberi e piante da frutto, oltre a un’aula didattica all’aperto dedicata alle attività educative in ambiente esterno.