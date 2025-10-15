Concorezzo, prima uscita ufficiale del Distretto del Commercio

E’ in calendario per stasera, mercoledì 15 ottobre, la prima uscita ufficiale del Distretto del Commercio (Duc) concorezzese che vede alla guida Maurizio Torreani,un “bottegaio” di via Libertà con esperienza nel settore da vendere. Classe 1966, padre di quattro figli, Maurizio Torresani, titolare di un negozio di optometrista in centro città da ben 26 anni (si trova nella centralissima via Libertà), lo scorso mese di giugno è stato nominato il nuovo manager del distretto urbano del commercio locale.

L’appuntamento è per le 20.45 in Sala di Rappresentanza a Concorezzo.

La soddisfazione dell’assessore Gabriele Borgonovo

“Il compito del Distretto sarà quello di definire le linee guida, pianificare progetti e coordinare iniziative per rendere Concorezzo una città sempre più attrattiva, viva e accogliente – ha sottolineato Borgonovo – Con questa Cabina di Regia vogliamo costruire una visione condivisa per il futuro del commercio cittadino, sostenendo le nostre attività e valorizzando il cuore di Concorezzo come luogo di incontro e socialità. Un doveroso ringraziamento ai componenti della cabina di regia e al manager del distretto Maurizio Torresani. Nello specifico vogliamo valorizzare le attività commerciali di vicinato, migliorare l’attrattività del centro urbano, realizzare eventi, iniziative e campagne di promozione, favorire innovazione, digitalizzazione e servizi ai cittadini nonchè promuovere collaborazione tra pubblico e privato”.

Torresani aveva già guidato il Duc

Un incarico che lo stesso Torresani aveva già portato avanti dal 2013 al 2016 mentre in precedenza, dal 2006 al 2012, aveva guidato i commercianti concorezzesi ed era stato anche consigliere dell’associazione imprenditori Nord Milano dal 2004 al 2017.

Il nuovo manager può vantare, nel suo ricco curriculum, anche un passato anche da assessore al Commercio e marketing a Sesto San Giovanni, città in cui vive, tra le fila di Forza Italia. Rimarrà in carica fino al 2029 infatti il suo mandato terminerà con la fine dell’attuale legislatura Capitanio. Obiettivo del mandato, la partecipazione ai bandi regionali dedicati e il coordinamento degli stakeholders nell’ambito della crescita e dello sviluppo del distretto locale. Tra le attività sarà previsto anche lo sviluppo di iniziative di marketing territoriale insieme al Comune e in collaborazione con l’associazione commercianti.

Il distretto urbano del commercio locale è attivo a Concorezzo dal 2011 e negli anni il suo confine è stato esteso all’intero territorio comunale.