Consegnate le cittadinanze onorarie a 120 bambine e bambini

La Sala Consiliare "Falcone e Borsellino" del Comune di Desio ha ospitato una seduta straordinaria aperta del Consiglio comunale per la consegna simbolica delle Cittadinanze Onorarie ai bambini residenti in città nati da genitori stranieri.

Una giornata di festa, di partecipazione e, soprattutto, di condivisione. Sabato 9 maggio la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Una giornata di festa, di partecipazione e, soprattutto, di condivisione. Sabato 9 maggio la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Desio ha ospitato una seduta straordinaria aperta del Consiglio comunale per la consegna simbolica delle Cittadinanze Onorarie ai bambini residenti in città nati da genitori stranieri.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dal Comune di Desio e dal Consiglio Comunale, è nata per riconoscere simbolicamente l’appartenenza di questi bambini alla comunità locale.

“La cittadinanza rappresenta il sentirsi parte di un gruppo che vive insieme, si aiuta e si rispetta, valorizzando l’unicità di ogni storia personale”, sottolinea il Sindaco Carlo Moscatelli.

“Questo appuntamento non è stato solo un semplice evento, ma un abbraccio collettivo della città ai suoi membri più giovani – aggiunge la Presidente del Consiglio Comunale Marta Sicurello – Per questo motivo, il momento del conferimento è stato arricchito dagli interventi dei rappresentanti dei gruppi consiliari. Un’occasione in cui l’intero Consiglio si è rivolto direttamente ai piccoli cittadini e alle loro famiglie”.

La seduta ha visto inoltre il contributo autorevole del Professore Ennio Codini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e le testimonianze dirette di chi ogni giorno costruisce l’integrazione sul campo: i rappresentanti delle scuole e delle associazioni del territorio.

“La cittadinanza è una cosa importante: cari bambini e care bambine, ogni mattina, quando entrate nelle nostre classi, portate con voi un mondo di sogni, colori e parole – prosegue l’Assessora all’Istruzione Jenny Arienti – Questo attestato è un modo per dirvi che i vostri diritti sono importanti e che la vostra voce conta quanto quella di chiunque altro. Non smettete mai di giocare, di imparare e di aiutarvi l’un l’altro. La vostra energia è il regalo più grande per la nostra comunità”.

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Dopo la seduta la celebrazione si è trasformata in una vera e propria festa di comunità: piazza don Giussani si è colorata di musica, giochi e una merenda speciale.

“Sabato abbiamo consegnato gli attestati di cittadinanza italiana onoraria a 120 bambine e bambini delle classi prime delle scuole primarie e secondarie. Un gesto simbolico che però mancava da qualche anno nella nostra città e che vogliamo avere fisso per ribadire che nessuno deve sentirsi invisibile nel luogo in cui cresce – concludono Arienti e Sicurello – Grazie al professor Codini per la sua testimonianza, alle scuole e alle tante associazioni che hanno trasformato il consiglio comunale aperto in una festa per i più piccoli con musica, laboratori e giochi. Grazie a Unicef, Scuola di Italiano per Stranieri, Desio Città Aperta e Casa delle Donne per aver condiviso con noi lo spirito di questa giornata e averlo trasformato in un ricordo per i protagonisti di questo percorso e per la collaborazione ai volontari di Croce Rossa Italiana e Protezione Civile”.

Per l’occasione, l’Amministrazione ha distribuito un vademecum, una guida pratica pensata per accompagnare le famiglie nel percorso legale verso la cittadinanza italiana, ricordando che gli uffici comunali sono sempre a disposizione per supporto e orientamento.