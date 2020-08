Contributi per imprese, asili nido e sport

Imprese, asili nido locali e pratica sportiva di bambini e ragazzi: sono le le tre linee di contributo varate dal Comune di Seregno per accompagnare la città verso la ripartenza dopo i difficili mesi del lockdown.

I contributi

Per le piccolo e micro imprese della città che abbiano subito l’interruzione forzata dell’attività durante il periodo di lockdown sono messi a disposizione 400mila euro. Il bando, che sarà pubblicato prima di Ferragosto, prevede contributi fino a 500 euro a copertura delle spese relative ai canoni di affitto e contributi fino a 250 euro a copertura delle spese per utenze di energia elettrica, gas e acqua relativi all’immobile ove si svolge l’attività non utilizzato o non aperto al pubblico in ragione delle disposizioni relative alla emergenza epidemiologica.

Per gli asili, invece, l’aiuto comunale è finalizzato alla parziale copertura dei danni economici subiti dalle imprese private in relazione alla sospensione dell’attività durante l’emergenza sanitaria: il contributo a favore degli enti gestori privati di asili nido, micronidi e nidi famiglia che non abbiano accesso ad altre forme pubbliche di sostegno è parametrato fino ad un massimo di 100 euro per ogni iscritto e per ogni mese si chiusura. Nell’erogazione del contributo, saranno valutati con maggiore favore i soggetti che hanno applicato una riduzione ed esonero delle rette di frequenza a carico delle famiglie. Il bando per la concessione del contributo è già pubblicato e le domande possono essere presentate entro il 12 settembre.

Infine è stato previsto un contributo per consentire alle famiglie di garantire ai loro figli minorenni l’accesso alla

pratica sportiva: questa è la Dote Sport comunale, che può essere richiesta da famiglie che abbiano un indicatore Isee fino a 20mila euro per ragazzi minorenni residenti in città che pratichino sport presso un’associazione sportiva o presso una struttura sportiva. La Dote ha il valore di 100 euro. Sono previste, inoltre, Doti del valore di 200 euro per ragazzi che pratichino attività sportiva a livello regionale o nazionale. Le domande per l’accesso alla Dote Sport possono essere presentate entro il 30 ottobre.

“Pubblichiamo quasi contemporaneamente tre bandi per altrettante misure a sostegno di realtà tra loro molto diverse – ha rimarcato il sindaco Alberto Rossi – Ci rivolgiamo alle imprese penalizzate dalle misure del lockdown per dare loro una mano a rimanere in attività e ripartire. Ci rivolgiamo agli asili nido privati, punto di riferimento importantissimi per le famiglie e che quindi devono essere nelle condizioni di continuare a funzionare. E ci rivolgiamo alle famiglie e al mondo dello sport, con una misura che pensiamo non sia episodica ma che, già dal prossimo anno, possa diventare strutturale”.

