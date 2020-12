Contributo alle parrocchie per il prezioso aiuto alle famiglie. La Giunta di Limbiate ha deliberato uno stanziamento di 25mila euro per il centro estivo attivato in questo anno particolarmente difficile

Contributo alle parrocchie per il prezioso aiuto alle famiglie

Uno stanziamento alle parrocchia cittadine come riconoscimento per i centri estivi orgnizzati a giugno e luglio e per le attività di doposcuola. Con una recente delibera di Giunta di Limbiate ha siglato il protocollo d’intesa per il prezioso svolto dai volontari delle parrochie a sostegno delle famiglie in un periodo difficile come quello della pandemia

“Gli oratori non si sono tirati indietro”

“Terminata la prima fase acuta della pandemia le famiglie si sono trovate a dover gestire il tempo dei propri figli alla chiusura delle scuole e, anche quest’anno, nonostante le difficoltà organizzative acuite dalla situazione sanitaria, gli oratori limbiatesi non si sono tirati indietro e hanno offerto un servizio importante per la collettività” ha premesso il sindaco Antonio Romeo.

Stanziati 25mila euro

Nel protocollo d’intesa, l’Amministrazione Comunale riconosce l’impegno messo in campo in favore dei giovani e riconosce la funzione educativa fondamentale che gli oratori svolgono all’interno della comunità. Quindi la decisione di stanziare la quota di 25mila euro a sostegno del centro estivo e del doposcuola organizzato nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria.

