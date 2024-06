Convenzione da rivedere, rinviata a dopo le elezioni la firma per la gestione del centro sportivo "Castoldi"

La notizia era già nell'aria da alcune settimane soprattutto alla luce delle recenti dimissioni del segretario comunale Michele Panariello (sostituito qualche settimana fa da Giovanna Italiano). Ma ora, a pochi giorni dal voto, è ufficiale: slitterà a dopo le elezioni la tanto attesa firma della convenzione per la gestione del centro sportivo "Massimo Castoldi" di Villasanta. Dunque chi verrà premiato dagli elettori villasantesi (sabato e domenica corrono per la poltrona di sindaco Lorenzo Galli, Gaia Carretta o Gianbattista Pini) dovrà rimettere mano alla convenzione che, ricordiamo, venne annunciata in pompa magna dall'Esecutivo guidato da Luca Ornago sul finire dello scorso anno.

L'interesse pubblico

Ricordiamo che durante il Consiglio comunale del 18 dicembre 2023 venne riconosciuto l'interesse pubblico della proposta di riqualificazione e gestione (per la durata di 24 anni) del centro sportivo di San Fiorano avanzata dalla società "Centro Sportivo Villa Reale" (che in realtà, seppur con un altro nome, gestisce già i campi di via Mameli).

La firma della convenzione sembrava solamente una formalità. A distanza di sei mesi dalla presentazione del progetto e a pochi giorni dalle elezioni di sabato e domenica, però, la firma della convenzione non è mai arrivata. Per questo motivo l'Esecutivo Ornago ha deciso di procedere in autotutela in attesa di chiarimenti da parte dei legali su alcuni punti della convenzione che si rifanno alla normativa nazionale. Dunque per i prossimi mesi e fino alla definizione della convenzione la gestione del centro sportivo verrà prorogata con l'attuale gestore.

Il progetto

La proposta, ricordiamo, prevede che il privato metterà sul piatto poco più di 1,7 milioni di euro per la riqualificazione del centro "Castoldi", mentre 270mila euro li metterà l’Amministrazione comunale (soldi che serviranno per il rifacimento del manto in erba sintetica del campo a 11). L’investimento servirà per abbattere le barriere architettoniche, rifare gran parte degli spogliatoi, riqualificare le tribune del campo da calcio e convertire l’attuale campo di calcio a 7 in campi di padel; oltre alla realizzazione di una copertura permanente per i campi di padel, calcio a 5 e tennis. Convenzione che prevede anche la gestione della tensostruttura, realizzata recentemente e attualmente gestita direttamente dal Comune.

Un affidamento diretto dunque e non un bando. Un tecnicismo permesso a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti che prevede la possibilità per le amministrazioni comunali di concedere l’affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo in presenza di due fattori: il progetto di recupero di impianti già esistenti finalizzato all’ammodernamento delle strutture e la pubblica utilità.

Villasanta una delle prime amministrazioni ad avvalersi della nuova normativa

Un impasse, quella dovuta al ritardo nella firma della concenzione, dovuto ad approfondimenti tecnico legali sulla nuova disciplina emanata dal legislatore e che ha permesso all'Amministrazione Ornago di intraprendere la nuova modalità dell’affidamento diretto permessa dalla legge. Un aspetto che indubbiamente ha consentito di sveltire la pratica (e al tempo stesso dare continuità ad una gestione iniziata ben 17 anni fa) rispetto alle lungaggini previste dall'apertura di un bando di gara e che però, dicevamo, necessita chiarimenti soprattutto per alcuni passaggi del decreto legislativo 38/2021

Una matassa che dovrà essere sbrogliata dalla prossima Amministrazione comunale.