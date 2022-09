Dal Comune 1,6 milioni di euro alle materne paritarie

Il Comune di Seregno e le otto scuole materne paritarie della città rinnovano la convenzione per un’offerta educativa di qualità accessibile a tariffe calmierate. Riceveranno nei prossimi due anni scolastici un contributo di 1 milione e 600mila euro.

Convenzione fra Comune e materne paritarie

Rinnovata fra il Comune e le otto scuole dell’infanzia paritarie della città la convenzione per un’offerta educativa di qualità accessibile a tariffe calmierate. Otto gli asili firmatari dell'accordo: De Nova – Archinti, Maria Immacolata, Ronzoni, Ottolina - Silva, Gianna e Romeo Mariani, San Giuseppe, San Carlo e Cabiati: riceveranno nei prossimi due anni scolastici un contributo economico pari a 1 milione e 600mila euro. Grazie a questo contributo, le scuole potranno contenere la retta entro un massimo di 150 euro al mese (pasto compreso) per gli alunni residenti e 175 euro mese per non residenti.

Alle materne 32 sezioni e 650 alunni

La convenzione supporta l’attività (articolata sui dieci mesi) di 32 sezioni ordinarie per complessivi 650 alunni residenti in città, tre sezioni Primavera (45 iscritti residenti) e 18 classi estive (360 iscritti). In fase di stipula della convenzione, il Comune e le scuole paritarie hanno concordato un percorso finalizzato alla valorizzazione dei servizi di pre e post scuola, nella prospettiva di promuovere l'effettiva conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini. Fra gli obiettivi anche il potenziamento dei servizi di asilo estivo e delle sezioni Primavera.

Un servizio prezioso per l'istruzione dei bambini

In città le scuole dell’infanzia paritarie costituiscono un prezioso supporto alla rete dell’istruzione per i bambini della fascia di età 3-6 anni: l’integrazione tra scuole pubbliche e paritarie consente a tutte le famiglie seregnesi di usufruire sul territorio comunale di servizi scolastici di assoluta qualità.