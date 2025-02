Corti confermato presidente del Circolo di Carate di FdI

Claudio Corti è stato confermato presidente del Circolo di Fratelli d'Italia di Carate Brianza. Rinnovato anche il Direttivo cittadino: oltre al capogruppo di FdI in assise cittadina Emanuele Bottani e il Consigliere comunale Luca Faraone, elette Eleonora Frigerio e Laura Ballabio.

Il congresso

Il primo storico congresso cittadino di Fratelli d’Italia a Carate Brianza si è svolto nel segno della continuità. È stata la sala “9 Novembre 1989 Caduti muro di Berlino” al primo piano nel Palazzo Nuovo del Comune ad ospitare sabato 1 febbraio il primo congresso cittadino del circolo. A supervisionare i lavori in qualità di Presidente di seggio ha preso parte alla mattinata politica Andrea Arbizzoni, membro del coordinamento provinciale di Monza e Brianza.

Il congresso era aperto a tutti i tesserati e simpatizzanti di Fratelli d’Italia, che hanno avuto anche l’opportunità di partecipare attivamente alla discussione politica e alle decisioni che riguarderanno il futuro del circolo. L’evento è sicuramente stata un’importante occasione per definire le priorità politiche per il prossimo futuro e per rafforzare la presenza del partito nella comunità locale.

Ospiti della mattinata i vertici locali dei partiti di maggioranza: il primo cittadino caratese e Segretario provinciale di FI Luca Veggian, il segretario cittadino della Lega Maurizio Schena, i vertici delle due liste civiche cittadine che compongono la coalizione di maggioranza attualmente al comando della città il Vicesindaco Luca Cesana ed il consigliere Gabriele Villa. Hanno portato il loro saluto anche il responsabile regionale degli enti locali della Lega e sindaco di Lazzate Andrea Monti, diversi esponenti della politica brianzola come l’assessore di Muggiò Francesco Giordano, il capogruppo in Consiglio comunale a Seregno, Samuele Pallavicini, il Consigliere di Lentate sul Seveso Simone Grassi, il presidente del Circolo di FdI di Nova Milanese Paolo Sala. L’Europarlamentare Mario Mantovani ha invece inviato il proprio saluto per il tramite di Eleonora Frigerio non potendo essere presente in quanto in mattinata a Roma si è tenuta una riunione della direzione nazionale del partito.

La nomina

Si è svolta per acclamazione la riconferma dello storico presidente del circolo cittadino, Claudio Corti. Oltre alla sua elezione è stato rinnovato il Direttivo cittadino ora composto dal Capogruppo di Fratelli d’Italia in assise cittadina Emanuele Bottani, dal consigliere comunale Luca Faraone oltre a Eleonora Frigerio e a Laura Ballabio.

«Il mio obiettivo come Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Carate Brianza è quello di rendere il nostro gruppo un punto di riferimento per la comunità cittadina, capace di rispondere alle esigenze locali con fermezza, coerenza e passione, sempre in linea con i valori e le politiche di Fratelli d’Italia – ha spiegato Claudio Corti - Siamo pronti a lavorare insieme per costruire una Carate Brianza migliore, più sicura, più unita e sempre più orgogliosa delle sue origini e della sua identità».

Gli altri appuntamenti

L’appuntamento politico a Carate Brianza si è svolto in contemporanea con la prima tranche di congressi cittadini organizzati in Provincia di Monza e Brianza: la fase di rinnovo dei circoli cittadini si è aperta sabato 1 febbraio e si concluderà entro marzo. Saranno coinvolti tutti i 45 circoli che si sono confermati e quelli neocostituiti a seguito del tesseramento 2024 secondo la normativa prevista da Fratelli d’Italia.

Rinnovati sabato 1 febbraio oltre a Carate Brianza anche altri 13 circoli cittadini (Agrate Brianza, Bellusco-Ornago, Bernareggio-Aicurzio, Busnago, Caponago, Cogliate, Roncello, Sovico, Usmate Velate-Ronco Briantino, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano e Vimercate-Burago) edomenica 2 febbraio altri 8 gruppi locali (Barlassina, Besana Brianza-Briosco, Bovisio Masciago, Lentate sul Seveso, Lesmo-Correzzana-Camparada, Mezzago-Sulbiate, Nova Milanese e Renate).