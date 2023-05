Cristina Mariani sostiene il candidato Rossi

Cristina Mariani, già candidata Udc e MPL per le elezioni amministrative di Seregno, in seguito alla diversa interpretazione dell'art. 14 comma 1 della Legge n. 53/1990 che ha portato alla sua esclusione dalla corsa elettorale, dopo essersi dimessa dall'UDC sostiene – a titolo personale - il sindaco uscente Alberto Rossi.

“Mi sarebbe dispiaciuto disattendere le aspettative delle 250 persone che hanno firmato per me e lasciare nel cassetto il mio programma per la città, valutato interessante e innovativo da coloro che lo hanno potuto esaminare in anteprima”, ha spiegato Cristina Mariani.