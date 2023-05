E’ entrato in Forza Italia ventidue anni fa, divenendone il volto più rappresentativo, a Renate e non solo. Ecco perché il suo «addio» ha davvero del clamoroso.

Da 22 anni fedelissimo di Forza Italia, ora la premier Meloni lo vuole con sé

Luigi Pelucchi sarebbe pronto a lasciare il partito fondato da Silvio Berlusconi per iniziare una nuova avventura in Fratelli d’Italia. Il condizionale resta d’obbligo perché l’attuale vicesindaco non conferma ancora ufficialmente il vicino cambio di casacca. Anche se i giochi, ormai, sembrano già fatti.

Del resto una decisione del genere non si può prendere a cuor leggero dopo oltre due decadi di fedelissimo servizio agli azzurri. All’origine paiono esserci divergenze di vedute con FI da una parte e dall'altra un invito arrivato dai vertici regionali del partito della premier Giorgia Meloni, giunti in «missione» a Renate qualche settimana fa. Invito che, se accettato (come sembra), avrà risvolti interessanti anche in vista della tornata elettorale del prossimo anno con un centrodestra trainato da Fratelli d’Italia e Pelucchi - i rumors non mancano - candidato sindaco.

Una lunga carriera in Forza Italia

Classe 1947, consulente assicurativo in pensione, sposato e papà di due figli, ex presidente della Polisportiva Renatese, è stato un socialista della prima ora. Ventidue anni fa l’ingresso in Forza Italia su spinta dell’ex onorevole Andrea Di Teodoro che nel 2005 gli consegnò la delega di coordinatore del gruppo renatese in occasione dell’inaugurazione del primo club azzurro all’interno del centro culturale «Alfredo Sassi».

L’obiettivo di allora fu riunire «tutte le forze politiche e sociali che si riconoscono nei valori della Casa della libertà», dopo la vittoria alle urne del centrosinistra guidato da Elisa Riva. Raggiunto nel 2009 con l’elezione di Antonio Gerosa e la nomina di Pelucchi ad assessore a Sport e Tempo libero. Dalla Giunta, poi, non è più uscito, scelto come braccio destro dall’attuale primo cittadino Matteo Rigamonti in entrambi i suoi mandati.

Rivolgendo lo sguardo fuori dai confini renatesi, il vicesindaco vanta una candidatura alla Camera dei deputati con il Pdl nel 2014 e nel 2019 l'elezione a portavoce del Gruppo Brianza Nord di Forza Italia, nato - dietro sua spinta - dalla collaborazione tra i berlusconiani di sei comuni del territorio: Renate, Briosco, Besana, Triuggio, Veduggio e Verano, capaci di abbracciare un bacino di 48mila abitanti.