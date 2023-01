Da gennaio a Desio scatta... Illumina

“Grazie all’accordo firmato con Enel Sole, il Comune di Desio godrà di un’illuminazione pubblica all’avanguardia e di una maggiore sicurezza delle strade - ha rimarcato il sindaco Simone Gargiulo – Questo è un progetto la cui gara è stata aggiudicata sotto la precedente Amministrazione e che da noi è stato proseguito e adeguato. Da tanti anni i cittadini chiedono un servizio di illuminazione pubblica all’altezza della nostra città, un servizio che, dopo i lavori di riqualificazione, sarà efficiente (per i risparmi che otterremo), sostenibile (per i benefici ambientali in termini di minori emissioni), e che renderà la nostra città piu’ protetta, grazie a migliori performance degli impianti e a sistemi di presidio e monitoraggio del nostro territorio. Gli interventi saranno adattati alla legge vigente e sarà implementata l’efficienza energetica degli impianti esistenti. Avremo dei risparmi importanti che ci consentiranno di investire in altri progetti in favore di tutta la comunità, come ad esempio l’installazione di nuove telecamere di sicurezza e di lettura targhe: oltre 110 in zone strategiche del territorio, rendendole piu’ attenzionate e sicure”.

Una nuova luce per Desio grazie al progetto ‘Illumina’ che scatterà a gennaio: è prevista la sostituzione di 6500 punti luce in città, con una riduzione della potenza del 75% e dei consumi pari a oltre l'80%

Le prestazioni energetiche previste appariranno decisamente migliorative: il risparmio energetico è calcolato confrontando il consumo energetico annuale prima dei lavori con quello conseguente (a valle degli interventi previsti), da cui risulta una riduzione della potenza installata di – 75,05%, e una riduzione dei consumi di energia elettrica pari a - 80,78%. Considerando il risparmio energetico rilevato con gli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione, l’energia complessivamente risparmiata si traduce in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) risparmiato annualmente con gli interventi previsti, rispetto all’impianto esistente, di 625,11 TEP/anno. Per il calcolo delle emissioni di CO2, i risparmi energetici attesi sono 989,48 tCO2/anno.

Oltre all’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, il progetto prevede la dotazione di nuovi servizi digitali, con l'obiettivo di realizzare una vera e propria Smart City di successo: sarà installato un sistema di telecontrollo punto-punto su tutti gli apparecchi, compresi quelli esistenti, prevedendo l’installazione di 16,8 km di fibra ottica monomodale 9/125 e 24 fibre antiroditore, installata all’interno di un microtubo situato all’interno del cavidotto esistente.

Che cosa prevede il progetto

L’installazione di 21 telecamere per videoanalisi e di 93 telecamere per videosorveglianza; 127 attraversamenti pedonali illuminati e 254 sensori a infrarossi per tutti gli attraversamenti pedonali interessati dall’ intervento; 6 Enel X Juice Lamp, un “punto luce multifunzionale”, ovvero un palo del tipo illuminazione pubblica rinforzato alla base e dotato di un apparecchio per l’illuminazione a LED e di due prese per la ricarica di autoveicoli/mezzi elettrici; 16 Enel JuiceBox (16 postazioni ciascuna composta da 2 ricariche elettriche); 7 Access Point WiFi; 1 sensore Air Quality per il monitoraggio dei parametri ambientali e della qualità dell’aria sul territorio; 1 piattaforma City Analytics – Mappa di Mobilità; 4 sensori livelli flussi d’acqua e allagamenti; 1 totem informativo nei pressi del Municipio; 1 panchina Smart.

Il posizionamento di una stazione meteo e di 21 sensori a infrarossi per garantire il controllo dinamico dell’illuminazione, di cui 11 da installarsi nel parco del cimitero e nel parco Ambrogio Mauri, e 10 nel parco storico di Villa Tittoni, che troveranno adeguata rappresentazione nel progetto durante una successiva modifica.

Infine la messa a disposizione dell’applicazione “YoUrban”, una nuova piattaforma digitale che permetterà ai cittadini e alle stesse Amministrazioni di usufruire e interagire con tutti i servizi smart.

Le segnalazioni

numero verde 800901050, attivo tutti i giorni h24 (è utile comunicare all’operatore il numero identificativo applicato con apposita targhetta su ogni centro luminoso; nel caso in cui ancora non sia presente, indicare il civico più vicino), oppure la mail Cambieranno anche i riferimenti a cui rivolgersi per effettuare segnalazioni. Tutte le richieste di intervento per eventuali criticità sugli impianti possono essere comunicate a Enel Sole tramite il, attivo tutti i giorni h24 (è utile comunicare all’operatore il numero identificativo applicato con apposita targhetta su ogni centro luminoso; nel caso in cui ancora non sia presente, indicare il civico più vicino), oppure la mail sole.segnalazioni@enel.com