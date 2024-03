Da Villasanta una raccolta firme contro la nuova stazione "Monza Est Parco"

Villasanta, o meglio, la candidata sindaco di "Io Scelgo" Gaia Carretta lancia una battaglia alla stazione "Monza Est Parco" e chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e a Rfi di stoppare il progetto di realizzazione della fermata Monza Est e di dirottare i fondi già stanziati, pari a 5 milioni di euro, per riqualificare la stazione di "Villasanta Parco" e di renderla fruibile anche ai diversamente abili.

I lavori di realizzazione della nuova fermata monzese dovrebbero partire tra pochi mesi e la stazione dovrebbe essere operativa nella seconda metà del 2027.

La presa di posizione di "Io Scelgo"

Carretta ha espresso la sua contrarietà alla realizzazione della stazione Monza Est Parco durante una conferenza stampa organizzata nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo 2024 proprio alla stazione di Villasanta.

"Lo scorso mese di dicembre il Ministero ha stanziato 5 milioni di euro per dare il via ai lavori alla stazione intermedia tra Villasanta e Monza Sobborghi - ha dichiarato Carretta - Secondo noi si tratta di una assurdità e di uno spreco di danaro pubblico. Fin da ora ci vogliamo attivare con tutti gli strumenti che ci sono consentiti per chiedere che quei soldi vengano dirottati su Villasanta per rendere più accessibile la nostra stazione sotto tutti i punti di vista. Chiediamo che vengano fatti subito i lavori per alzare le banchine affinchè i treni della tratta S8 e S9 possano fermarsi anche a Villasanta. Questo significa creare un hub con i comuni vicini e nuovi collegamenti anche con altri territori confinanti, per esempio Arcore. Daremo il via ad una raccolta firme che dovrà abbracciare anche cittadini non villasantesi e, in generale, tutti i fruitori della stazione. Ovviamente questo sarà un punto del programma elettorale. Per Villasanta si tratta anche di portare avanti un interesse commerciale dato che la nostra stazione è quella più vicina al Parco di Monza".

La vittoria di David

Durante la conferenza stampa, alla quale hanno preso parte anche il consigliere comunale del gruppo misto Roberto Frigerio, David Andryiesh, l'ex assessore della Giunta Merlo Sandro Belli e Graziana Migliozzi, si è parlato anche del fatto che entro pochi mesi la stazione ferroviaria di Villasanta non sarà più off limits per i passeggeri in sedia a rotelle grazie all'istituzione della Sala Blu.

Ciò consentirà alle persone con disabilità, mobilità ridotta o con difficoltà di deambulazione anche temporanee, di prenotare il servizio per essere assistiti a fare il biglietto, portare i bagagli, salire e scendere dal treno. Una criticità, quella della stazione villasantese, che nasce dal fatto che le banchine dello scalo ferroviario (rinnovato nel 2017 in occasione della visita del Papa a Monza) sono troppo basse e non permettono la salita e la discesa dai convogli in piena autonomia da parte delle persone in carrozzina.

La soddisfazione del consigliere Frigerio

Un risultato che "Io Scelgo" ha voluto rivendicare con forza, sottolinando un ringraziamento a Peba Onlus e al suo presidente Andrea Ferretti per l'impegno messo in campo in questi mesi.

"E' una vittoria per tutti noi, in particolare per Davyd che ha avuto il coraggio di esporsi personalmente per chiedere la soluzione a questa problematica - ha sottolineato il consigliere Frigerio - I primi a portare all’attenzione del Consiglio comunale questa problematica furono i consiglieri di minoranza di centrodestra Massimo Casiraghi e Antonio Ubiali. Successivamente presentai personalmente una mozione per spingere l’Esecutivo guidato da Luca Ornago ad intraprendere tutte le azioni per arrivare ad istituire il servizio. L'importante è che questo forcing fatto su assessore e Giunta abbia portato ad un risultato concreto. Purtroppo siamo stati anche sbeffeggiati quando abbiamo proposto la sala blu perchè sembrava che parlassimo di cose che non conoscevamo affatto. Invece la sala blu sarà un catalizzatore dei lavori successivi, ovvero l'innalzamento delle banchine. Voglio ringraziare di cuore Andrea Ferretti di Peba per il grande lavoro svolto in questa delicata contrattazione con Rfi. In conclusione, lasciatemelo dire, tutta la città è un pò disabile: anche l'approcio sul tema della disabilità deve essere inclusivo. Ahimè il buon Davyd era una persona che si poteva coinvolgere nelle foto quando era un semplice cittadino. Poi, guarda caso, da quando ha deciso di schierarsi per "Io Scelgo Villasanta" non è stato più chiamato e coinvolto nel tavolo di concertazione da parte dell'assessore Garatti. Ed ora, sempre guarda caso, invece, vengono convocati solamente gli "Amici della Speranza" perchè sono amici di Cittadini per Villasanta. Un percorso come quello riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche deve coinvolgere tutti, ma proprio tutti". personalmente una mozione per spingere l’Esecutivo guidato daad intraprendere tutte le azioni per arrivare ad istituire il servizio. L'importante è che questo forcing fatto su assessore e Giunta abbia portato ad un risultato concreto. Purtroppo siamo stati anche sbeffeggiati quando abbiamo proposto la sala blu perchè sembrava che parlassimo di cose che non conoscevamo affatto. Invece la sala blu sarà un catalizzatore dei lavori successivi, ovvero l'innalzamento delle banchine. Voglio ringraziare di cuoredi Peba per il grande lavoro svolto in questa delicata contrattazione con Rfi. In conclusione, lasciatemelo dire, tutta la città è un pò disabile: anche l'approcio sul tema della disabilità deve essere inclusivo. Ahimè il buon Davyd era una persona che si poteva coinvolgere nelle foto quando era un semplice cittadino. Poi, guarda caso, da quando ha deciso di schierarsi per "Io Scelgo Villasanta" non è stato più chiamato e coinvolto nel tavolo di concertazione da parte dell'assessore Garatti. Ed ora, sempre guarda caso, invece, vengono convocati solamente gli "Amici della Speranza" perchè sono amici di Cittadini per Villasanta. Un percorso come quello riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche deve coinvolgere tutti, ma proprio tutti".

La risposta di "Cittadini per Villasanta"

Proprio mentre i membri di "Io Scelgo" erano impegnati nella conferenza stampa alla stazione, la lista "Cittadini per Villasanta" che candida a sindaco Lorenzo Galli ha rivendicato anch'essa la paternità dell'arrivo della Sala Blu alla stazione ferroviaria attraverso un post pubblicato su Facebook.

"Il consigliere Regionale Gigi Ponti, interpellato tempo fa dai rappresentanti della Lista Civica Cittadini per Villasanta a sostegno dell’Istituzione del servizio Sala Blu nella stazione Villasanta Parco, ci ha informato oggi di aver ricevuto risposta da parte del Direttore Generale Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia in merito al tema in oggetto, di cui riportiamo i contenuti principali:

“L’attivazione delle Sale Blu è di univoca competenza di RFI e la definizione delle stazioni da inserire nel circuito di assistenza PRM (Passeggeri a Mobilità Ridotta) discende da consultazioni tra il gestore della rete e le principali associazioni nazionali rappresentative delle persone con disabilità nonché con le Regioni - si legge nel comunicato di Cittadini - Nello specifico di quanto in argomento, RFI dopo aver compiuto le adeguate verifiche ha comunicato che sussistono le condizioni per attivare il servizio Sala Blu presso la Stazione di Villasanta, ma ha altresì evidenziato che, siccome le richieste di attivazione sono molteplici, vorrebbe condividere preliminarmente con Regione Lombardia e con il Difensore Civico regionale, le priorità di attivazione. In questa ricerca di condivisione, solo recentemente segnalataci da RFI, va intesa quella autorizzazione preliminare di Regione di cui alla sua nota….”

"Un risultato che corona l'impegno di assessori e consiglieri di maggioranza"