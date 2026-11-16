L'esponente della Giunta Bono fa il punto sui dossier più caldi di Arcore: dal rebus delle esalazioni maleodoranti nonostante le oltre 400 segnalazioni, fino all'emergenza traffico post-chiusura del Besanino in vista del vertice in Prefettura. E poi il censimento della segnaletica stradale, il cantiere antincendio alla scuola Stoppani e la partita da quasi 8 milioni di euro per le compensazioni forestali di Pedemontana: "Siamo tra i più danneggiati, ci aspettiamo una fetta rilevante"

Aggiungi Prima Monza alle tue fonti preferite

Una lunga chiacchierata a tutto campo per fare il punto sui dossier più caldi dell’amministrazione comunale di Arcore: dal giallo delle esalazioni a Bernate alle ripercussioni sulla viabilità dovute alla chiusura della linea ferroviaria del Besanino, fino alla mappatura completa della segnaletica stradale, ai cantieri nelle scuole e alle compensazioni ambientali di Pedemontana. L’assessore Luca Travascio traccia il bilancio di questi mesi di lavoro.

Assessore Travascio, partiamo da uno dei temi più sentiti dai cittadini: le esalazioni maleodoranti nella frazione di Bernate. A che punto siamo?

«Si tratta di un lavoro lungo e pesante. Lo scorso 29 ottobre abbiamo tenuto un vertice operativo con BrianzAcque, Granarolo, Provincia, Ats e amministrazione comunale. In quella sede sono stati presentati tutti i numeri raccolti attraverso l’app dedicata alle cosiddette “sentinelle”, i cittadini incaricati sul territorio di Bernate e nelle aree limitrofe di registrare i disagi olfattivi giorno per giorno e ora per ora. Da aprile a settembre sono arrivate complessivamente 410 segnalazioni: circa un’ottantina nei primi tre mesi e oltre 300 tra luglio, agosto e settembre. Su 34 sentinelle attive, solo 16 hanno effettivamente inviato segnalazioni, mentre da 18 persone incaricate non è mai arrivato alcun riscontro. Ci tengo a sottolineare che questi volontari non sono stati scelti da noi, per non essere poi accusati di aver operato scelte poco imparziali, ma direttamente dal comitato di quartiere».

Come sono stati analizzati questi dati e cosa ha risposto Granarolo?

«È stato fatto un grande lavoro analitico, incrociando ogni segnalazione con le condizioni meteo esatte di quell’ora, anche per capire come tirava il vento. Su indicazione di Provincia e Ats, Granarolo ha dovuto elaborare una valutazione della ricaduta delle emissioni odorigene, presentando durante la riunione un documento con i grafici delle fasi più acute. Secondo l’azienda, la concentrazione degli odori non ha una valenza tale da dover intervenire perché l’impatto risulta irrilevante. Ora questi dati verranno confrontati con quelli degli enti competenti, ma se dovessero corrispondere ci sarà ben poco da fare».

Nel frattempo come si sta muovendo il Comune per arginare il problema e individuarne la fonte?

«Abbiamo chiesto e ottenuto da BrianzAcque il posizionamento di una valvola a clapet nello scolo fognario accanto alla sede stradale, in modo che l’acqua defluisca ma gli eventuali odori della fognatura non possano tornare indietro. Va comunque detto che l’acqua che fuoriesce dal depuratore di Granarolo è pulita, al punto che si potrebbe addirittura bere. Venerdì sera scorso, inoltre, a fronte di una nuova segnalazione, abbiamo incaricato la Polizia Locale di fare subito un verbale sugli odori e ho avvisato immediatamente il direttore di stabilimento Granarolo, Michele Valagussa. Mi ha risposto prontamente dicendo che su via San Giacomo si sentiva effettivamente un odore di marcio, ma che a suo dire non proveniva dai loro fanghi, tant’è che avvicinandosi al depuratore non si sentiva più nulla. Il mistero, dunque, continua: abbiamo mappato tutte le aziende nel raggio di tre chilometri senza riscontrare dati significativi…”.

Passiamo al capitolo viabilità: la chiusura della linea ferroviaria del Besanino sta creando pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.

«Assolutamente sì. Come amministrazione avevamo installato le centraline per il controllo del traffico e abbiamo effettuato un monitoraggio specifico sui flussi e sui parcheggi della stazione in sinergia con la Polizia locale e il comandante Mario Nappi. Abbiamo registrato un aumento significativo dei passaggi lungo via Monte Bianco e via Gilera, così come una crescita evidente nell’utilizzo dei parcheggi della stazione, confermata dall’aumento degli incassi delle strisce blu. Nei giorni scorsi abbiamo partecipato a una riunione con il Prefetto, rappresentando con forza questo problema viabilistico. Domani, martedì 17 novembre, alle 11.30, i Comuni di Arcore, Macherio e Seveso incontreranno nuovamente il Prefetto per mettere sul tavolo soluzioni concrete: noi presenteremo una nostra proposta mirata ad alleggerire il traffico locale. Al momento preferisco non svelarne i contenuti perchè andranno prima vagliati insieme».

Sul fronte della sicurezza stradale avete portato a termine anche un importante lavoro di censimento della segnaletica.

«È stato un lavoro durato molti mesi che oggi ci permette di conoscere la carta d’identità di ogni singolo impianto: quando è stato installato e in quali condizioni si trova. Sul territorio di Arcore abbiamo censito 110 specchi parabolici, 5.620 cartelli stradali e 3.169 pali di supporto, per un patrimonio complessivo del valore di circa 400mila euro. Questo significa che ogni anno sappiamo esattamente quali elementi sostituire, intervenendo in maniera mirata e risparmiando risorse. Ora lanceremo una campagna di sostituzione degli stop, dei segnali di dare precedenza e dei passaggi pedonali; personalmente, poi, mi piacerebbe rinnovare anche i cartelli delle vie mettendoli a bandiera con il logo del Comune».

Oltre alla manutenzione, quali altri vantaggi offre questa mappatura?

«È fondamentale in caso di contenziosi e sinistri stradali, ad esempio quando qualcuno sostiene che un cartello non fosse presente o che sia stato posizionato successivamente all’incidente. Inoltre ci consente di monitorare le situazioni più critiche: se l’introduzione di un nuovo segnale fa calare il tasso di incidentalità in un incrocio, possiamo replicare quella soluzione anche in altri punti della città».

Ci sono novità anche sul fronte dei lavori pubblici e dell’edilizia scolastica?

«Sì, il Comune ha ottenuto un contributo Pnrr da 200mila euro – a cui si aggiungono altri 200mila euro di risorse comunali, per un totale di 400mila euro – destinato alla manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio delle scuole. Questi fondi verranno utilizzati per la scuola Stoppani, in particolare per il rifacimento completo della controsoffittatura. A breve procederemo con l’assegnazione dell’appalto: poiché i lavori dovranno essere conclusi tassativamente entro il 30 aprile, l’intervento verrà eseguito presumibilmente durante le prossime festività natalizie per non interferire con l’attività didattica».

Infine, il tema Pedemontana: proprio domani, martedì 17 novembre, a Palazzo Lombardia verrà firmato il protocollo d’intesa tra Regione e Provincia di Monza e Brianza per vincolare sul territorio quasi 8 milioni di euro (7,85 milioni) destinati alle compensazioni forestali delle tratte B2 e C. Cosa si aspetta Arcore da questo accordo?