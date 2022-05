Riconoscimento

L'evento organizzato dall’Associazione Musicale Santa Cecilia e in programma dal 30 giugno al 3 luglio ha ottenuto un contributo di 3.800 euro.

Il Festival Bandistico Internazionale Besana Brianza organizzato dall’Associazione Musicale Santa Cecilia e in programma dal 30 giugno al 3 luglio ha ottenuto dal Consiglio regionale della Lombardia il patrocinio e un contributo di 3.800 euro.

Dal Consiglio regionale patrocinio e contributo al Festival Bandistico di Besana

Oltre alla concessione del patrocinio con contributo del Consiglio regionale per il festival, la Banda di Besana, che da tempo collabora con l’assessorato regionale alla Cultura, avrà l’onore di suonare la mattina di domenica 29 maggio a Palazzo Lombardia, nell’ambito delle cerimonie per la Festa della Lombardia.

“Un doppio riconoscimento quindi alla nostra banda per la qualità, il lavoro e l'impegno da anni dimostrato sul campo” - ha affermato il consigliere regionale Alessandro Corbetta.

“Il Festival bandistico – continua Corbetta – è un evento fondamentale per Besana il cui richiamo va oltre i confini nazionali e rappresenta il fiore all’occhiello di un’associazione che lavora quotidianamente per consentire a tanti giovani di avvicinarsi al mondo della musica, scoprendone in prima persona il grande fascino e il valore dell’esperienza artistica. Un'associazione di cui tutti i besanesi sono orgogliosi”.