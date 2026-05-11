Dalla Lega a Vannacci: la scelta dell’assessore

L’assessore di Besana Brianza Luca Viviani aderisce a “Futuro Nazionale” nel segno del Generale Vannacci

L’annuncio

Un importante cambio di rotta nel panorama politico locale: Luca Viviani, attuale Assessore del Comune di Besana in Brianza con deleghe a Cultura, Urbanistica, Edilizia Privata e Tutela Ambientale, ha annunciato il suo ingresso in Futuro Nazionale.

“La decisione nasce da una profonda sintonia con le istanze portate avanti dal Generale Roberto Vannacci e dal lavoro svolto dal Comitato Costituente 47 di Futuro Nazionale, che ha saputo intercettare la volontà di rinnovamento e la tutela dei valori identitari che Viviani riconosce come prioritari per il futuro del territorio e del Paese”, ha rimarcato il referente brianzolo Elio Berto che ha espresso grande soddisfazione.