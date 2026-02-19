Dalla Regione in arrivo 100mila euro per il prolungamento di via Pio X

Un nuovo importante tassello si aggiunge al mosaico della viabilità di Concorezzo. Il Comune guidato da Mauro Capitanio si è aggiudicato un contributo regionale di 100mila euro (nell’ambito della legge regionale n. 20/2025) destinato al prolungamento di via Pio X verso via Agrate. Un progetto del quale se ne parlavà già nel 2008, con l’allora Giunta Lissoni. Un intervento atteso, considerato strategico non solo per il traffico veicolare, ma soprattutto per chi frequenta quotidianamente il centro sportivo di atletica e calcio e la piscina comunale.

Il progetto: due lotti tra 2026 e 2027

L’opera verrà cantierizzata nel corso del 2026 e si svilupperà in due lotti distinti per coprire il biennio fino al 2027. Il piano dei lavori non prevede solo l’estensione della carreggiata verso nord, ma un intervento strutturale completo che comprende: realizzazione del sottofondo stradale e asfaltatura; creazione di nuovi marciapiedi e potenziamento dell’illuminazione pubblica e realizzazione di nuovi parcheggi dedicati agli utenti degli impianti sportivi.

Sicurezza e mobilità dolce

L’intervento non è isolato, ma fa parte di una visione più ampia dell’Amministrazione comunale volta a ottimizzare il collegamento tra i poli scolastici e sportivi. Il nuovo tratto di via Pio X si collegherà idealmente alla pista ciclabile di via Volta (completata lo scorso anno), creando un percorso sicuro e moderno per studenti e sportivi che si muovono verso le medie e il centro natatorio.

Il commento

Soddisfatto l’assessore alle Opere pubbliche, Walter Magni, che sottolinea la capacità del Comune di attrarre risorse esterne:

“Dal 2019 a oggi, grazie a un intenso lavoro di programmazione degli uffici, siamo riusciti a intercettare circa 9 milioni di euro tra bandi regionali, ministeriali e PNRR. Il prolungamento di via Pio X è una risposta concreta: miglioreremo la sicurezza e la fruibilità di un’area vitale per i residenti e per le centinaia di utenti che ogni giorno frequentano i nostri impianti”.