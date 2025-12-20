Dalla Regione in arrivo 100mila euro per il rifacimento del parcheggio “dell’Apollo”

Una buona notizia per le casse comunali: in arrivo da Regione Lombardia un finanziamento da 100mila euro per il rifacimento del parcheggio di via San Martino di Arcore, ribattezzato “Dell’Apollo”.

Il via libera allo stanziamento dei fondi è arrivato ieri, durante la discussione, al Pirellone, del Bilancio di previsione 2026 su input del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia.

La conferma del fatto che la cartolina di ingresso della città (per chi arriva da Monte Bianco) finirà sotto i ferri è arrivata qualche settimana fa attraverso una delibera di Giunta nella quale si legge che l’intervento costerà 500mila euro alle casse comunali. Ed ora la buona notizia è che 100mila euro li metterà direttamente la Regione.

L’operazione darà nuovo lustro al centro cittadino ed eliminerà definitivamente anche il problema delle grosse pozze d’acqua che si formano in occasione di piogge abbondanti. Senza contare il fatto che gli attuali stalli di sosta, che si trovano accanto ai pini marittimi, presentano un asfalto dissestato, con dislivelli che superano anche i 20 centimetri a causa delle grosse radici degli arbusti che, nel corso degli anni, hanno sollevato il manto stradale.

Un problema non solo per chi parcheggia l’auto (soprattutto per le vetture con sospensioni basse) ma anche per i pedoni e i ciclisti che sono costretti a fare molta attenzione per non incorrere in cadute accidentali. Proprio per questo motivo l’intervento prevede l’abbattimento di alcuni alberi e la piantumazione di nuove essenze.

“Sono molto soddisfatto perché questi cantieri erano nelle nostre previsioni fin dalla nostra elezione ed erano contenuti nelle nostre linee di mandato – ha sottolineato Travascio – Ovviamente un grande grazie a Regione Lombardia, in particolare al presidente del Consiglio Regionale Federico Romani e al gruppo consigliare di Fratelli d’Italia per questo importante finanziamento che ci aiuterà nella riqualificazione del parcheggio. Nello specifico andremo a sistemare l’area di sosta creando una sola via di ingresso e di uscita. In aggiunta a questo andremo a collegare anche la pista ciclabile che arriva da via Monte Bianco a quella che insiste in via San Martino all’altezza della villa di Berlusconi. In questa maniera metteremo in sicurezza anche pedoni e ciclisti”.