“Dalla Regione quali risorse straordinarie per la sanità della nostra Provincia?” Lo chiede e se lo chiede, non senza una vena polemica, il senatore del Partito democratico Roberto Rampi.

“Leggo alcune polemiche fuori luogo conseguente ai dati dei contagi della nostra Provincia”. Inizia così la nota del senatore vimercatese Roberto Rampi, che non nomina la persona a cui fa riferimento, che è facile però individuare in un onorevole leghista del suo territorio…

“Tralascio il fatto che le polemiche – aggiunge infatti Rampi – provengano da quella parte che si è ostinata a minimizzare nei gesti e nelle parole la situazione, dando spesso il cattivo esempio. Dico però che la polemica politica sulla pelle delle persone non si fa. E avrei volentieri fatto a meno di polemizzare. Ma se ci si dice preoccupati dei dati di Monza e Brianza sarebbe ora allora di occuparsi di alcuni fattori: i treni stracolmi dove nemmeno oggi è garantito il distanziamento, gli ospedali depotenziati, i servizi territoriali e domiciliari inesistenti, i diversi spazi sanitari pronti all’apertura e non utilizzati. I vaccini che non arrivano. E molto altro”.

E qui arriva la stoccata all’avversario politico: “Per tutte queste vicende l’indirizzo a cui rivolgersi è Piazza della Lombardia. Che continua a non dare risposte ai sindaci e ai cittadini. E se il presidente della Regione è del tuo stesso partito non puoi per questo provare a far finta di nulla tirando in mezzo il governo. Sport ormai abbastanza abusato e logoro. Non stiamo giocando a rimpiattino, occorre che ognuno remi per il suo pezzo se vogliamo uscire dalla tempesta. Siamo ancora in attesa di conoscere ad esempio quali strategie e quali risorse straordinarie la Regione abbia intenzione di destinare alla sanità della nostra provincia.

