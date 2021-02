Dalla Regione un aiuto ai volontari soccorritori. La decisione è stata presa ieri all’unanimità dal Consiglio regionale su iniziativa di Federico Romani, Fratelli d’Italia.

“Professionalità dei volontari soccorritori, benefici fiscali per l’acquisto di ambulanze, verifiche sulla reale presenza di volontari negli Enti accreditati”: questo il lavoro in Regione, svolto insieme al capogruppo Franco Lucente e all’eurodeputato di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi, dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Federico Romani.

Un impegno condiviso dal quale è scaturita la mozione che ieri, martedì 16 febbraio, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità.

Il documento chiede alla Giunta di porre in essere ogni azione necessaria per l’avvio del riconoscimento della professionalità del volontario soccorritore; di istituire la giornata del volontario soccorritore, che sarà l’occasione per promuovere sul territorio, anche in collaborazione con le scuole e i Comuni, l’adesione al soccorso volontario; di mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché tutti i benefici fiscali relativi all’acquisto delle ambulanze vengano estesi a tutti gli enti iscritti al registro del terzo settore; di attivare verifiche puntuali sulla reale presenza di volontari all’interno delle equipe del soccorso degli Enti accreditati/ contrattualizzati’.

“Vogliamo metterli in condizione di lavorare bene”